Cum va scăpa judeţul Constanţa de inundaţiile de pe Dunăre

Vesnicele inundatii

Draga Andreea, Cateva remarci la articolul tau: 1. Este curios ca la un asa subiect nu exista comentarii, nici macar din partea specialistilor de la Apele Romane!?!?!? 2. Titlul articolului nu este bine ales: cu acesti bani de la UE, Constanta nu va scapa de inundatii! Se va imbunatati doar sistemul de avertizare si vom sti mai multe despre calitatea apelor! Atat! 3. In limba romana verbul a implementa se foloseste de regula cand este vorba de realizarea unui proiect. Cand este vorba de echipamente si utilaje, se folosesc alte verbe (a instala, a pune in functiune, a monitoriza, a cumpara etc.) 4. Iata cateva masuri care ar trebui luate de cei responsabili pentru protejarea oamenilor, animalelor, culturilor si infrastructurii de viituri, din pacate nementionate in interviurile de mai sus de directorii de la Apele Romane: - cu milioanele de la UE risipite pe barcute si umbrelute, ar trebui sa se construiasca noi asezari (proiecte tipizate, case modulare, din prefabricate, la standarde moderne) in afara zonelor inundabile si acolo sa fie mutati cei 1,5 milioane de locuitori aflati in pericol permanent - sa se interzica eliberarea de Autorizatii de Construire (locuinte, infrastructura, turism) in luncile inundabile din Romania, atat pentru persoane fizice cat si pentru companii (nu va agitati, e simplu, aplicantul sa ataseze la proiect si scrisoarea de la Institutul de Hidrologie care sa confirme ca lotul de teren respectiv este in afara zonei inundablile cu probalitatea de 1%) - si cel mai important punct cu care de fapt ar fi trebuit sa incep: cursul Dunarii, mal stang, sa fie "descatusat" si readus la starea lui naturala, dinainte de 1965. Ce vreau sa spun cu asta: Ceausescu, in goana lui proverbiala dupa teren arabil, a incorsetat cursul Dunarii cu diguri lungi si inalte, asanand toate baltile, distrugand flora si fauna, fara sa faca studii aprofundate de hidraulica si hidrologie si netinand cont de parerea inginerilor din perioada interbelica.