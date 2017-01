Cum va renaşte Vila Elena din centrul Constanţei

Cum va renaște Vila Elena din centrul Constanței

Municipiul Constanța este împânzit de clădiri vechi, cu arhitectură deosebită, care zac abandonate, pradă hoților de materiale de construcții și intemperiilor. Dincolo de faptul că ele strică peisajul urban, sunt, în multe cazuri, adevărate gropi de gunoi sau un pericol pentru pietoni. Numai pe bulevardul Ferdinand se află, la numai câteva sute de metri distanță, două astfel de imobile deosebite, dar în paragină: fosta Grădiniță nr. 11 și Vila Elena, de la intersecția cu Bd-ul I.C. Brătianu.Vila Elena din centrul Constanței are o istorie lungă și zbuciumată. Clădirea și-a pierdut măreția de odinioară după ce, ani la rândul, a trecut printr-un lung proces de revendicare și reîmproprietărire. Fostul proprietar nu a dispus de resursele financiare pentru a o renova, așa că, în cele din urmă, a ales să o vândă. Acum, imobilul aparține filialei teritoriale Dobrogea a Ordinului Arhitecților din România. Cei care și promit că o vor reabilita și o vor reda constănțenilor.„Fostul proprietar avea intenții foarte bune cu Vila Elena, dar situația financiară nu i-a permis să investească pentru a o renova. Așa că s-a adresat nouă. O.A.R., filiala Dobrogea, își exprimase încă de anul trecut interesul de a o cumpăra. Atunci am vrut să vedem cât costă, dar nu ne-am putut apropia cu banii pe care îi aveam”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele filialei Dobrogea a O.A.R., arhitectul Alexandru Bălan.Un teren cu ruine de sute de mii de euroPotrivit acestuia, cu banii strânși din cotizațiile celor peste 210 membri, dar și din activitățile neeconomice pe care le face organizația, au reușit să facă jumătate din suma cerută de proprietar. Diferența a fost acordată, sub formă de ajutor nerambursabil, de organizația națională a O.A.R.. „Noi am pus 125.000 de euro, iar ei ne-au dat încă 125.000 de euro. Este cea mai mare sumă acordată vreodată de O.A.R. Dar fără acești bani nu am fi putut achiziționa imobilul și terenul aferent”, a explicat Alexandru Bălan.Proprietatea include 633 de metri pătrați de teren și două corpuri de clădire, ambele foarte degradate. Acestea vor fi renovate, însă, deocamdată, filiala Dobrogea caută resursele financiare necesare.„Noi am luat un teren cu ruine, dar cu un caracter deosebit al casei din față. Avem două scopuri: de a reface ambele case, la nivelul caracterului din 1922 - 1923, să le renovăm și să facem reconversie pe ea pentru a o reda comunității. Vom acționa progresiv. În primul rând, vrem să refacem limita proprietății, să punem gard, pentru că în momentul de față se parchează pe terenul pentru care noi plătim impozit. Apoi trebuie să curățăm tot ce înseamnă moloz ce s-a adunat de-a lungul timpului în curte. Acum, de exemplu, este un metru de deșeuri, dar nu menajere, ci resturi de materiale de construcții de la modernizările făcute de proprietarii apartamentelor celor două blocuri vecine, A5 și A6. Apoi, vom curăța corpurile de clădire care sunt distruse și în pericol de prăbușire”, ne-a spus președintele O.A.R. Dobrogea.Concurs de propuneri pentru renovareUlterior, va fi lansată o temă de proiectare și un concurs public cu propuneri pentru renovarea clădirilor de pe proprietate. Tema de proiectare va cuprinde patru capitole clare, cu destinațiile imobilului. Este vorba despre posibilitatea de a găzdui conferințe, expoziții, simpozioane, adunările și mesele rotunde ale arhitecților, o bibliotecă, o zonă administrativă, dar și o zonă de cazare pentru membri din organizații similare din țările riverane sau din țara noastră. Intenția actualilor proprietari este ca vila să găzduiască numeroase activități publice din viața socială și culturală a Constanței.„Acum urmează lupta pentru bani. Vom apela la un împrumut bancar pe o perioadă de 10 - 15 ani. Din păcate, casa nu este înscrisă în patrimoniul cultural național și din această cauză nu putem să accesăm fonduri europene pentru renovarea ei. Dar, cu siguranță, vom găsi resursele financiare necesare. Vrem să dăm un exemplu și, pe banii noștri, să procedăm la refacerea unei case vechi, să păstrăm amintirea locului”, a mai adăugat arhitectul Alexandru Bălan.