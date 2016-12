Cum vă puteţi pensiona înainte de limita de vârstă

4

Pensionare anticipata

Buna ziua, M-am nascut pe 24.04.2014, am in total 27 ani si 5 luni de ani de vechime, 9 luni de somas si Facultatea de Arte 5 ani la zi.Conform tabelului ar trebui sa ma pensionez pe 01.01.2018, deci peste 3 ani. Ca sa am stagiul complet la vechime ar mai trebui sa lucrez in plus inca 10 luni. As putea sa ma pensionez anticipa in cazul acesta si cum va fi afectata pensia,daca voi fi penalizata pana la efectuarea stagiului complet de timp si cotizatie si cu cat voi fi penalizata. Asvea sa stiu daca dupa implinirea anilorde dreptde iesire la pensie voi prinmi pensia intreaga. Va multumesc. Doina Munteanu