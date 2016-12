Cum vă puteţi înscrie la "Casa Verde"

Cum vă puteți înscrie la "Casa Verde"

La ultima vizită la Constanța în calitate de ministru al Mediului, Laszlo Borbely anunța că programul de finanțare pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire - „Casa Verde” va continua și în 2012. Deși deocamdată nu s-a demarat sesiunea pe anul în curs, mulți constănțeni abia așteaptă să poată aplica. Programul se adresează numai persoanelor care locuiesc la casă sau la o vilă de maximum patru apartamente. Acestea își pot achiziționa panouri solare, pompe de căldură sau centrale termice pe paleți sau resturi vegetale. Valoarea maximă de finanțare din partea statului pentru panourile solare este de 6.000 de lei, iar pentru pompe și centrale este de 8.000 de lei. În cazul în care siste-mul ales de proprietar depășește această sumă, el va trebui să suporte diferența din buzunarul propriu. „Avem mai mulți vecini care și-au cumpărat panouri solare și sunt foarte eficiente pentru producerea de apă caldă. Vara nici nu au nevoie de altă sursă de încălzire a apei. Așa că ne-am hotărât și noi să ne cumpărăm. Am fost la mai multe magazine. Majoritatea ofertelor se încadrează în suma de 6.000 de lei dată de stat. Am demarat întocmirea dosarului, așteptăm doar anunțul când putem să depunem cererea”, ne-a spus Mircea Petre, din Eforie. Ce trebuie să conțină dosarulPentru sesiunea 2010 au fost înregistrate la Agenția Județeană pentru Protecția Mediului 473 de dosare de finanțare, din care au fost acceptate 401. Unele se află încă în procedura de decontare. Pentru 2011, Administrația Fondului pentru Mediu încă analizează cele 384 de cereri. Iată ce acte vă trebuie în vederea înregistrării la APM Constanța a dosarului pentru „Casa Verde”:- cerere de finanțare nerambursabilă;- declarație pe propria răspundere privind situația imobilului și inexistența unei alte finanțări pentru aceeași lucrare;- copie de pe actul de identitate;- extras de carte funciară care să ateste dreptul de (co)propri-etate al solicitantului asupra imobilului în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizație de construire emisă pe numele solicitantului, în copie legalizată, în cazul imobilelor aflate în construcție, ambele valabile la data depunerii;- certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanțare, eliberat de către organele compe-tente de pe raza cărora își are domiciliul solicitantul;- adeverință privind crearea unui cont bancar (pentru decontare), emisă de o bancă comercială, în original;- un plic pe care vor fi mențio-nate numele și adresa completă a solicitantului, titlul programului („Programul privind instalarea sis-temelor de încălzire care utilizea-ză energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire“) și sesiunea de depunere.Aprobarea dosarului poate dura două - trei luni de zile, după care va fi semnat contractul de finanțare ne-rambursabilă cu Agenția Județeană pentru Protecția Mediului Constanța.