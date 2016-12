CUM VA FI VREMEA PÂNĂ ÎN IANUARIE, LA CONSTANŢA

3

cautam colaboratori

Cautam operatori intr-un proiect nou. Cautam oameni rabdatori,seriosi,punctuali,perseverenti. Persoane deschise la ceva nou. Pentru ca este ceva nou, multi nu il inteleg, si cred ca este inselatorie. Suntem din ce in ce mai multi, si suntem foarte multumiti de acest proiect. Cerinte: – virsta minima 18 ani – nu conteaza profesia actuala – Seriozitate – perseverenta – Rabdare – Vointa – Cunostinte minime PC – Conexiune internet Selectam urgent dezvoltatori de proiect pentru piata nationala si mondiala. Plata castigurilor realizate este garantata prin contract legal. Oferim curs gratuit de instruire de la zero. Se lucreaza part-time (in timpul liber) sau full-time,de acasa. Ocupati locurile libere care au mai ramas. Invata cu noi sa ai independenta financiara, sa ai success, sa fii un om liber si sa ai o afacere prospera, sa fii propriun tau stapan. Cerem seriozitate maxima si dorinta de a invata ceva absolut nou si de viitor. Contactati-ma pe : serenamarco@msn.com incepeti sa investiti timp pentru a va asigura un viitor trainic.