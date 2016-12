Cum va fi vremea în week-end, la Constanţa

Cum va fi vremea în week-end, la Constanța

Vremea este capricioasă în acest week-end, la Constanța. Meteorologii anunță când soare, când nori, multe ploi și temperaturi sub cele normale pentru această perioadă. Sâmbătă va ploua slab, vântul va sufla slab până la moderat, dinspre sud-est, iar maxima termică va atinge 14 grade Celsius. Peste noapte se va mai însenina și termometrele vor indica minimum 9 grade. Duminică va ploua din nou slab și vântul se va mai înteți. Valorile termice se vor situa între 13 și 16 grade Celsius. De frig și de multe ploi vom avea parte și săptămâna viitoare, când maximele vor coborî sub 10 grade Celsius atât pe timpul nopții, cât și ziua. În restul țării, vremea va fi răcoroasă, chiar rece pentru această perioadă din an în nord, în centru și în est. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în sudul și în estul țării, unde doar izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime între 1 și 11 grade, mai coborâte, spre -2 grade în depresiunile intramontane, unde se va produce brumă. Izolat se va semnala ceață.