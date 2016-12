CUM VA FI VREMEA ÎN ACEASTĂ VARĂ, LA CONSTANŢA ŞI ÎN TOATĂ ŢARA

CUM VA FI VREMEA ÎN ACEASTĂ VARĂ, LA CONSTANȚA ȘI ÎN TOATĂ ȚARA

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai nouă prognoză a meteorologilor. Cum va fi vremea în această vară. Estimările sezoniere sunt realizate de către Centrul European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia și au un grad de realizare de aproximativ 60%.Regimul termic se va situa in limite apropiate de mediile multianuale în cea mai mare parte a teritoriului. Cantitaățle lunare de precipitații vor înregistra valori sub normele climatologice local în sudul, sud-estul, estul și vestul țării, iar in centru și nord sunt posibile cantități peste mediile multianuale.Temperaturile medii lunare se vor situa peste mediile climatologice în sud-estul țării și local în sud, iar în celelalte regiuni vor avea valori apropiate de normal.Cantitatile lunare de precipitatii vor fi in general deficitare, exceptand zonele centrale si vestice, unde acestea vor fi apropiate de normele climatologice.Regimul termic se va situa în limite apropiate de mediile multianuale în majoritatea regiunilor, iar local în sud-estul, sudul și vestul țării vor fi posibile valori termice peste norme.