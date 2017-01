Cum va fi vremea de Revelion, la Constanţa

Cum va fi vremea de Revelion, la Constanța

Ultimele zile din an se anunță geroase, la malul mării. Meteorologii au emis și un cod galben de vreme rea, valabil până sâmbătă dimineață. În noaptea de Revelion, nu va ninge, însă va fi ger năprasnic. Potrivit ANM, până vineri seară, la ora 23, în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, vântul are intensificări susținute, cu viteze, la rafală de 55 - 65 de km pe oră. Îndeosebi pe litoral, temporar, vor fi rafale de peste 70 de km pe oră. De asemenea, în județele Constanța, Ialomița și Călărași, în cursul zilei de vineri, 30 decembrie, și în noaptea de vineri spre sâmbătă, temporar, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusă. Pe litoral, vor fi posibile precipitații mixte cu formare de polei. Maxima termică va atinge doar 0 grade Celsius.În noaptea de Revelion, norii se vor mai risipi și rafalele se vor mai domoli, însă va fi foarte frig. Termometrele vor indica minimum -6 grade.Duminică, 1 ianuarie, se va mai încălzi puțin și este posibil să apară și soarele. Valorile termice se vor încadra între -4 și 1 grad. La fel va fi și luni, dar de marți vor fi chiar și 5 grade cu plus.