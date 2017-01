Cum va fi vremea de Revelion, la Constanţa

Cum va fi vremea de Revelion, la Constanța

Ultima zi a anului va aduce temperaturi extrem de scăzute, la Constanța. Mercurul din termometre va coborî sub pragul înghețului, valorile de temperatură înregistrate fiind de -7, -8 grade Celsius. Va mai ninge izolat, iar vântul va mai spulbera zăpada.Perioada 2- 4 ianuarie este caracterizată de un regim termic mai constant, concretizat prin valori medii diurne cuprinse între 3 și 6 grade, în timp ce minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 0 grade Celsius. Aici sunt așteptate precipitații doar sub formă de ploaie.În restul țării, noaptea de Revelion va fi geroasă în aproape toate regiunile, cu minime sub minus 20 de grade în estul Transilvaniei. De joi până duminică vremea rămâne deosebit de rece, geroasă, mai ales pe timpul nopții și dimineața. Temporar va mai ninge slab, pe arii restrânse, în special în nord și în est.