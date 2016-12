Cum va fi vremea de Crăciun şi Revelion, în Dobrogea

3

preaiubitul si stimatul tovaras primar

Lagărele Botoșani, Constanța, Slatina – parte a afacerii “Maidanezul” Articol de Petronela Lorena Chiribuță on 7 Decembrie 2012 Cainele paralizat mancat de viermi Constanța, Slatina, Botoșani – parte a afacerii “Maidanezul”, la televiziunea naționala ARD, Germania “Cand intri in asa zisul adapost de caini de la CONSTANTA, ai senzatia ca s-ar putea sa fie chiar o pensiune de caini. Pacea mentala a secretarelor cu tigara in mana si ceasca de cafea intr-alta, cateva tarcuri presarate printre pomi care gazduiau niste caini de rasa nu ti-ar induce ideea ca dincolo de cealalta poarta este realitatea cruda a ceea ce “SC Puppy Vet” numeste “adapost” finantat binenteles in totalitate de primaria Constanta, adica de noi.