Cum va fi vremea, de Crăciun, la Constanţa

Apropo de "zapada mult dorita" ati observat cum sunt dezapezite strazile din Constanta ? Pai cam asa : vine cunoscuta masina de gunoi la care este atasata o lama in fata si pur si simplu impinge zapada pe bordura si trotuar.Dimineata constantenii cu mic cu mare inarmati cu lopeti isi degajeaza trotuarele si autoturismele aruncand inapoi zapada in mijlocul strazii si tot asa.Trei incarca doi descarca ! In alti ani zapada era incarcata cu fadromele in basculante si dusa daca nu pe camp macar in zone ale orasului unde nu incomodeaza circulatia.Cati bani incaseaza firma de salubritate si pentru ce servicii ?