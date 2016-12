Cum va fi promovat turismul românesc

Asociațiile regionale de dezvoltare și promovare a turismului din România, printre care și Asociația Litoral - Delta Dunării, solicită înființarea Organizației Române de Turism ca parteneriat public-privat, conform proiectului luat în dezbatere în Coaliția pentru Dezvoltarea României.„Considerăm că Guvernul României are obligația de a sprijini turismul românesc, prin crearea unui cadru legislativ și fiscal cu impact major, în avantajul turismului românesc, astfel încât să determinăm creșterea imaginii și competitivității destinațiilor românești, comparativ cu alte destinații vecine”, declară Corina Martin, președintele Federației Asociațiilor de Promovare din România.Asociațiile regionale sunt organizate și funcționează activ în parteneriat public-privat, constituit între autoritățile locale și operatorii privați din turismul românesc. „Noi organizăm și derulăm campanii regionale de dezvoltare și promovare a turismului pe piața națională și pe piețe externe, cu rezultate și eficiență clare, în comparație cu activitatea Autorității Naționale pentru Turism. Consider că aceasta este singura soluție eficientă pentru dezvoltarea și promovarea eficientă a turismului românesc și solicităm Guvernului să adopte o decizie majoră, de organizare a promovării turismului românesc în parteneriat public-privat, la nivel național”, a mai spus Corina Martin.Asociațiile membre F.A.P.T. reprezintă un parteneriat public-privat, constituit între consiliul județean respectiv, consiliile locale ce administrează stațiuni turistice în județul respectiv, aeroport, camerele județene de comerț, patronatele hoteliere, pensiuni, hoteluri, restaurante, universități economice de profil, asociații gastronomice etc.