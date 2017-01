Cum va arăta staţiunea Mamaia în următorii ani

7

Smintelopolis

Inca nu-mi sau seama daca articolul dvs.este un pamflet subtil la adresa lui Mazare sau este Oda pentru My Fuhrer. Daca ati scris un pamflet,va rog sa primiti omagiile mele. Noul PUZ are alte calcule la baza. Mazare vrea sa ne spuna ceva de genul asta: "Dragii votaci,eu nu pot sa realizez un asemenea plan grandios decat in urmatoarele 20 mandate de primar. Acest plan grandios se va materializa cu ajutorul dvs,si cu ajutorul unui guvern pesedist cinstit sprijinit de un penelist smintit. CU VICTOR PONTA EU FAC TREABA ! PSD NU MINTE,VICTOR PONTA PRESEDINTE ! CU MAZARE INAINTE !". In oraselul lacustru,"pestele" smintit este rege. Draga Cuget Liber,daca vreti sa coboram cu picioarele pe pamant haideti sa lamurim cateva intrebari: 1-La ce-mi foloseste mie un oras de marimea unui Smintelopolis ? 2-Noi constantenii suportam cheltuielile de acolo sau hotelierii lui Mazare ? 3-Ce beneficii am eu ca simplu platitor de impozite ? Eu platesc impozite pentru Constanta,nu platesc pentru fericirea hotelierilor din Mamaia. 4- De ce trebuie sa suport eu megalomania lui Mazare ? 5-De ce trebuie sa investesc eu in fundul lui Mazare si in buzunarele hotelierilor. Sa aflam cati constanteni lucreaza azi in Mamaia si cati vor lucra in viitor. "Ingineru" nautic a pus mana pe creion ? Incepand cu anul 1980, numai pe scara mea s-au nascut 15 copii. Din 15 copii ajunsi la maturitate,niciunul nu lucreaza in Constanta sau in Mamaia.Cel mai fericit are un serviciu la Bucuresti,in rest toti sunt plecati aiurea prin toata lumea.Si atunci,la ce-mi trebuie mie un Smintelopolis lacustru ?