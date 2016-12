Cum te poţi asigura la pensie dacă nu eşti angajat

Cum te poți asigura la pensie dacă nu ești angajat

Orice persoană care nu este angajată cu contract de muncă și care dorește să se asigure în sistemul public de pensii poate încheia un contract de asigurare socială.Potrivit reprezentanților Casei Județene de Pensii Constanța, în această categorie pot intra avocații, personalul clerical și cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute de lege, navigatorii, precum și orice altă persoană neasigurată sau asigurată obligatoriu, care dorește să-și suplimenteze venitul asigurat.„Aceste persoane care vor să încheie un contract de asigurare socială cu Casa Județeană de Pensii Constanța trebuie să se prezinte personal la sediul instituției cu actul de identitate, în original și cu o fotocopie. Actul de identitate trebuie să fie valabil, iar din cuprinsul său trebuie să reiasă că persoana în cauză are domiciliul sau reședința pe raza județului Constanța”, explică directorul executiv al CJPC, Cristina Samoilă.Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, și produce efecte de la data în-registrării acestuia la Casa Jude-țeană de Pensii. Data înregistrării este data la care persoana interesată sau reprezentantul acestuia a semnat contractul de asigurare socială în prezența funcționarului instituției.„Venitul lunar asigurat este de minimum 35 la sută din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Pentru anul 2014, câștigul salarial mediu brut utilitat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 2.298 de lei, și, prin urmare, venitul lunar asigurat pentru acest an este de minimum 804 lei. Plata contribuției lunare este egală cu 31,3 la sută din venitul asigurat. Prin urmare, în cazul în care o persoană se asigură la venitul minim lunar asigurat pentru acest an va plăti o contribuție de 252 de lei lunar”, mai precizează șeful CJPC.