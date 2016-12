Cum te poţi angaja la o firmă de top

Cum te poți angaja la o firmă de top

Dacă doriți să vă angajați la o firmă renumită, zilele acestea aveți o șansă. Astăzi și mâine are loc, la București, târgul de recrutare „Angajatori de TOP”. Ediția cu numărul 15 reunește 90 de companii participante, iar în cele două zile de eveniment sunt așteptați 15.000 de profesioniști și studenți care au ocazia să aplice pentru 3.300 de poziții, joburi deschise de companiile participante în următoarele șase luni. Oferta angajatorilor acoperă o varietate foarte mare de domenii de activitate și nivele de experiență: dezvoltare software, securitate IT, suport tehnic, contabilitate, achiziții, relații cu clienții, bancar, vânzări, inginerie, construcții, resurse umane și consultanță. În urma centralizării informațiilor cu privire la pozițiile deschise de companiile participante, a reieșit faptul că un sfert din joburile disponibile sunt pentru candidați juniori, jumătate pentru specialiști și un sfert pentru seniori și manageri. În cadrul evenimentului, vizitatorii pot participa la workshop-uri de carieră și conferințe unde au șansa să afle mai multe informații despre oportunitățile de carieră și posibilitățile de dezvoltare profesională. Este vorba despre cinci conferințe, „Cum te pot ajuta abilitățile de limba franceză pentru a avea o carieră de succes”, „IT&C Internship Conference”, „Care sunt cele mai importante calități pentru un inginer?”, „Demo Training - Ruby on rails”, „From numbers to software. From software to money”, și 21 workshop-uri de carieră susținute de: JTI, IBM, Dell, EY, Mondel?z Romania, Rewe, Brainspotting, HP, BRD - Groupe Société Générale, Humangest Group, Genpact, Microsoft, BearingPoint, Accenture, IXIA, Bitdefender, McDonald’s Romania, Educativa.