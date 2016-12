Cum sunt sprijiniţi absolvenţii care ies de pe băncile şcolilor şi liceelor

Cum sunt sprijiniți absolvenții care ies de pe băncile școlilor și liceelor

O nouă promoție de absolvenți ai liceului se pregătește să iasă de pe băncile școlilor. Unii au planuri mari, să meargă la facultate, să învețe în continuare, alții stau cu frica-n sân că nu vor putea nici să promoveze bacalaureatul.Așa se face că mulți dintre ei vor îngroșa rândurile șomerilor și se vor trezi fără nicio perspectivă. Statul le întinde două mâini de ajutor. O dată le dă posibilitatea ca, până își găsesc un loc de muncă, să primească indemnizație de șomaj. Iar a doua oară le oferă consiliere și subvenții pentru a găsi un job decent.Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă îi informează pe absolvenții instituțiilor de învățământ, promoția 2015, că pot beneficia de o indemnizație de șomaj pentru o perioadă de șase luni, reprezentând 50 la sută din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor de șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare, dacă se înregistrează la agenția de ocupare a forței de muncă din raza căreia își au domiciliul, în maximum de 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoană în căutarea unui loc de muncă.„Indemnizația se acordă după 60 de zile calendaristice după data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de subvenții gratuite în vederea anga-jării, însemnând informare și consiliere profesională, medierea muncii și formare profesională.Pentru a primi șomaj, absolvenții trebuie să pregătească un dosar care să conțină actul de identitate, în original și copie, actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original și copie, adeverința medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale”, au explicat reprezentanții ANOFM.Stimulente și pentru angajatoriLa rândul lor, angajatorii primesc bani de la stat dacă încadrează în muncă pe o perioadă nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ. Astfel, se dau 500 de lei pentru fiecare absolvent al ciclului inferior al liceului sau al școlilor de arte și meserii, câte 600 de lei pentru fiecare absolvent de învățământ secundar sau învățământ postliceal și câte 750 de lei pentru fiecare absolvent de învățământ superior.„De aceste stimulente financiare beneficiază angajatorii care încadrează absolvenți care, la data absolvirii studiilor, nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu, precum și cei care încadrează absolvenți de studii superioare care nu au promovat examenul de licență”, mai adaugă reprezentanții ANOFM.Patronii sunt obligați să-i țină la serviciu pe absolvenții respectivi cel puțin un an de zile. În această perioadă, tinerii pot urma o formă de pregătire pro-fesională, organizată de către anga- jator, în condițiile legii, ale căror costuri pot fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.De asemenea, angajatorii care mențin raporturile de muncă sau de serviciu și după cele 12 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor relații, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuțiilor sociale datorate pentru aceste persoane și virate conform legii.