Cum se ridică vile noi în centrul Constanţei, cu autorizaţii de reamenajare

CUM NAIBA AJUNG GUNOAIELE ASTA SA DECIDA

INCEPUTUL RAZBOIULUI CIVIL LANSAT IN ANR. Din surse sigure va prezentam LISTA sutelor de ANGAJATI din Romania CARE ACUZA ANR DE INJUSTITIE, ABUZURI SI EPURARI ILEGALE, si au dat ANR in judecata la tribunalele si curtile de apel din tara. Printre cei care acuza sint cei DIRECTORI ANR AI CAPITANIILOR ZONALE(cele 5 la nivel national) DIN ROMANIA, DIRECTORI ANR CENTRAL, angajati , consilieri juridici, presedinti de Sindicat SE PARE CA ACESTA E DOAR INCEPUTUL RAZBOIULUI CIVIL LANSAT IN ANR. ANR CENTRAL GRIGORE COSTEL LIVIU : Reclamant MEZEI ALEXANDRU : Reclamant ANDRICENCO RADU : Reclamant BARĂU MARIUS : Reclamant CHIRIAC DĂNUȚ : Reclamant CHISELEV VIOREL : Reclamant GHIBA MIHAI GHEORGHE : Reclamant AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Pârât Numãr unic dosar: 155/118/2013 Înregistrat în data de: 08.01.2013 Obiect dosar: anulare act Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: GRIGORE COSTEL LIVIU : Reclamant AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Pârât CONSTANTA Numãr unic dosar: 12385/118/2012 Înregistrat în data de: 29.10.2012 Obiect dosar: contestație decizie modificare unilaterală contract de muncă Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: MEZEI ALEXANDRU : Reclamant AUTORITATEA NAVALĂ ROMANA : Pârât DROBETA Numãr unic dosar: 9046/101/2012 Înregistrat în data de: 23.10.2012 Obiect dosar: anulare act administrativ Materia juridicã: Contencios administrativ și fiscal Stadiu procesual: Fond Părți: GHIBA MIHAI GHEORGHE : Reclamant AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Pârât CAPITANIA ZONALA TULCEA Numãr unic dosar: 7740/88/2012 Înregistrat în data de: 28.11.2012 Obiect dosar: anulare act Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: ANDRICENCO RADU : Reclamant BARĂU MARIUS : Reclamant CHIRIAC DĂNUȚ : Reclamant CHISELEV VIOREL : Reclamant DUNAEV PENTILIE : Reclamant DUNAEF IVAN : Reclamant HARITONOV NICOLAE : Reclamant IVAN ADRIAN : Reclamant IVENCO SORIN : Reclamant LIPOVISCHI VIORICA : Reclamant MANOLACHE PARASCHIV : Reclamant MAXIM GHEORGHE : Reclamant NAZOS SORIN : Reclamant PITIC IOAN : Reclamant RĂDUȘ NICOLAE : Reclamant STANCOVICI TEODOR : Reclamant SELA ȘTEFAN : Reclamant AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Pârât CAPITANIA BRAILA Numãr unic dosar: 1760/113/2011* Înregistrat în data de: 02.11.2011 Obiect dosar: contestație act Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: Brînză Vlăduț : Reclamant DIRECTORUL GENERAL AL AUTORITĂȚII NAVALE ROMÂNE : Pârât JIPA JAN : Reclamant NICA MARIN : Reclamant GHEORGHIȚĂ AURELIAN : Reclamant NIȚĂ CORNELIA : Reclamant STOIANOV FLORENTINA : Reclamant ȘERBAN M. MANUELA : Reclamant RANETE ELENA : Reclamant PETRE CONSTANTIN : Reclamant GUȚU MIHAIL : Reclamant BURCUȘ NICU : Reclamant IVĂNESCU BOGDAN : Reclamant VOICU VIOREL : Reclamant PIPEREA GHEORGHE : Reclamant ROTARU FLORIN : Reclamant IONIȚĂ DORU : Reclamant NEDELCU OVIDIU : Reclamant MOCANU PLOEȘTEANU GABRIEL : Reclamant NOGAI ADRIAN : Reclamant ISACESCU IULIAN : Reclamant UNGUREANU DAN : Reclamant PĂUN STĂNUȚA : Reclamant AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Pârât SINDICATUL "ARCA" AL LUCRĂTORILOR DIN AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Reprezentant legal CAPITANIA ZONALA DROBETA Numãr unic dosar: 2803/101/2011 Înregistrat în data de: 28.03.2011 Obiect dosar: calcul drepturi salariale Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: SINDICATUL "ARCA" AL LUCRĂTORILOR DIN AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Reclamant DIRECTORUL GENERAL AL AUTORITĂȚII NAVALE ROMÂNE : Pârât AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Pârât Halîngă Gheorghe : Reclamant Ivan Simona : Reclamant Elena Elisaveta Domnica : Reclamant Camalessa Voichița : Reclamant Bornea Mihai : Reclamant Bălulescu Liviu : Reclamant Dragomir Barbu : Reclamant Batmălai Nicușor : Reclamant Butaru Paul : Reclamant Bogatoniu Mircea : Reclamant Găman Ionel : Reclamant Pană Angelica : Reclamant Butăriță Nicolița : Reclamant Băzăvan Valentin : Reclamant Căprărescu Ionela : Reclamant Isăilă Ovidiu : Reclamant Balosin Ionel : Reclamant Ștefănescu Leonica : Reclamant Stanomir Iosif : Reclamant Cîmpu Dumitru : Reclamant Țăranu Mioara : Reclamant Rotaru Alexandru : Reclamant Merecioni Alice : Reclamant Căprărescu Daniel : Reclamant Dorobanțu Nicolae : Reclamant Butăriță Claudiu Ionuț : Reclamant Seimeanu Ion Teodor : Reclamant Guran Maria : Reclamant Căiniceanu Dumitru : Reclamant Sandu Marian : Reclamant Valter Aurel : Reclamant Scacir Traian : Reclamant Stănescu Ioan : Reclamant Telegan Marian : Reclamant Amza Constantin : Reclamant CAPITANIA ZONALA GIURGIU Numãr unic dosar: 908/122/2011 Înregistrat în data de: 28.03.2011 Obiect dosar: drepturi bănești Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: Hodivoianu Marieta : Recurent Nedelcea Constantin : Recurent Rugina Bradu Ioan : Recurent Simon Dumitru : Recurent Popa Marian : Recurent Popescu Leonora : Recurent Cambera Anisoara : Recurent Gogoasa Elena : Recurent Sandu Marian : Recurent Breazu Constantin : Recurent Visan Mirel : Recurent Chican Daniel Florin : Recurent Neacsu Ion : Recurent Rugina Bradu Adriana : Recurent Irimescu Stefan : Recurent Dragusin Stefan : Recurent Doncea Diana : Recurent Tudor Daniela : Recurent Enache Corina : Recurent Bumbuc Tatiana : Recurent Badea Catalina : Recurent Calcîi Dobre : Recurent Dragusin Mihai : Recurent Lazar Alexandru : Recurent SINDICATUL" ARCA" AL LUCRĂTORILOR DIN AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Recurent AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Intimat DIRECTORUL GENERAL AL AUTORITĂȚII NAVALE ROMÂNE : Intimat Informații detaliate despre dosar Numãr unic dosar: 4914/121/2006 Înregistrat în data de: 05.12.2006 Obiect dosar: contestație decizie de concediere Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: DAMIAN TUDOREL : Reclamant AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ CONSTANȚA - PRIN CĂPITĂNIA ZONALĂ GALAȚI : Pârât Numãr unic dosar: 6897/121/2010 Înregistrat în data de: 16.07.2010 Obiect dosar: contestație decizie de sancționare Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: BOBOC ROMEO : Reclamant AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Pârât CĂI DE ATAC: Numãr unic dosar: 6361/88/2012 Înregistrat în data de: 15.10.2012 Obiect dosar: contestație decizie de sancționare Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: HARALAMBIE CONSTANTIN : Contestator AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Intimat CĂI DE ATAC: Numãr unic dosar: 4493/101/2007 Înregistrat în data de: 30.03.2007 Obiect dosar: contestație decizie de concediere Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: GOGÎLTAN ROMICĂ : Contestator AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ - CĂPITĂNIA ZONALĂ DROBETA TURNU SEVERIN : Intimat Numãr unic dosar: 223/122/2010 Înregistrat în data de: 08.02.2010 Obiect dosar: obligația de a face Materia juridicã: Contencios administrativ și fiscal Stadiu procesual: Fond Părți: STAN GHEORGHE CU DOMICILIUL ALES ÎN : Reclamant AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ CĂPITĂNIA ZONALĂ GIURGIU : Pârât Numãr unic dosar: 480/122/2012 Înregistrat în data de: 23.02.2012 Obiect dosar: drepturi bănești Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: CĂLCÂI DOBRE : Reclamant AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ CONSTANȚA-CĂPITĂNIA ZONALĂ GIURGIU : Pârâ unic dosar: (Numãr în format vechi) 7499/44/2005 (789/CM/2005) Înregistrat în data de: 05.10.2005 Obiect dosar: CONTESTAȚIA Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Recurs Părți: GÂSCĂ LENUȚA LUCREȚIA : Recurent AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ CONSTANȚA : Intimat (Numãr în format vechi) 1972/44/2005 (397/CM/2005) Înregistrat în data de: 23.03.2005 Obiect dosar: CONTESTAȚIE DECIZIE CONCEDIERE Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Recurs Părți: CÂȘLEANU MARICEL : Recurent AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Intimat (Numãr în format vechi) 1972/44/2005 (397/CM/2005) Înregistrat în data de: 23.03.2005 Obiect dosar: CONTESTAȚIE DECIZIE CONCEDIERE Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Recurs Părți: CÂȘLEANU MARICEL : Recurent AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Intimat Numãr unic dosar: 18/44/2007 Înregistrat în data de: 04.01.2007 Obiect dosar: drepturi bănești Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Recurs Părți: AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ (A.N.R. )- CĂPITĂNIA ZONALĂ GALAȚI : Recurent RUSTEM SEVIM : Intimat Numãr unic dosar: 945/44/2008 Înregistrat în data de: 28.07.2008 Obiect dosar: alte cereri CONTESTAȚIE DECIZIE DE CONCEDIERE Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Contestație în anulare - Recurs Părți: AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ : Intimat OLTEANU DANIEL : Contestator CĂI DE ATAC: Numãr unic dosar: 1444/44/2011 Înregistrat în data de: 24.11.2011 Obiect dosar: obligația de a face Materia juridicã: Contencios administrativ și fiscal Stadiu procesual: Fond Părți: DULGHERU MIHAI : Reclamant AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ CONSTANȚA : Pârât Numãr unic dosar: 287/44/2012 Înregistrat în data de: 09.03.2012 Obiect dosar: contestație decizie de sancționare Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Recurs Părți: SLOBODNIC AUREL : Recurent AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ – CĂPITĂNIA ZONALĂ GALAȚI : Intimat Informații detaliate despre dosar Numãr unic dosar: 4657/121/2006 Înregistrat în data de: 24.11.2006 Obiect dosar: contestație decizie de concediere Materia juridicã: Litigii de muncă Stadiu procesual: Fond Părți: TINCABA DAN : Reclamant AUTORITATEA NAVALA ROMANA : Pârât