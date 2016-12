Cum se pregăteşte Mamaia pentru noul sezon estival

1

Stahanov traieste.Stahanov ne uimeste.

Stahanov s-a multiplicat in milioane de exemplare.Stahanov exista in fiecare dintre noi.Fiecare roman poarta in ranita sa un târnacop de stahanovist.(a spus Napoleon) Uite-l pe tovarasul Orlov ,viceprimarul cu atributii de primar,cum pregateste el litoralul in preajma campaniei electorale si in cinstea zilei de 1 Mai muncitoresc.Orlov stie carte.Orolov ne impresioneaza cu termeni care nici el nu-i intelege dar suna bine la prostime:accente verticale,gama cromatica unitara,elemente care sa uneasca spatiile intre ele,fluxuri financiare(a tras cu urechea la arhitecti).Am cazut in fund.Nu va puneti cu Orlov stahanovistul.Orlov este favorit in sondaje.Orlov se face ca nu-l cunoaste pe Nero,primarul care a dat foc orasului.Presa locala il aplauda.A murit Nero,traiasca tovarasul Orlov !