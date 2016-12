Cum se pregătesc pentru o meserie casnicele din Cumpăna

52 de doamne și domnișoare din județul Constanța s-au întrecut, vineri, la Cumpăna, în a realiza manichiura perfectă. Acestea au avut de susținut o probă teoretică, dar și una practică, după ce au absolvit un curs de calificare în meseria manichiurist - pedichiurist, în cadrul proiectului AVATAR - Acțiuni cu Valoare Adăugată pentru Țară prin Antreprenoriat și Recalificare, implementat de către Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.), proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013. Cursul a început în noiembrie 2014 și s-a finalizat în ianuarie 2015, totalizând 360 de ore de pregătire teoretică și practică.Absolventele au reușit să facă impresie bună în fața comisiei de examinare, astfel încât au promovat examenul cu calificative foarte bune. „În urma finalizării acestui curs, absolventele primesc un certificat de calificare, nivel unu, în meseria de manichiurist - pedichiurist recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării Științifice”, a declarat Nicoleta Milea, consultant regional în cadrul proiectului AVATAR. Certificatul de calificare dobândit le oferă proaspetelor absolvente șansa să se integreze mai ușor pe piața muncii.Cursantele s-au dovedit încântate de faptul că au putut participa la o astfel de pregătire profesională. „Mă bucur că am putut face acest curs. Îmi doream de mult, însă nu am avut posibilitatea financiară până acum să-l pot urma. Mi-a plăcut foarte mult cursul și aș dori ca, pe viitor, să lucrez în domeniu”, a declarat una dintre absolvente. O altă absolventă a afirmat că „a fost o experiență foarte frumoasă, nu mă așteptam să învăț atât de multe lucruri interesante. Îmi doresc să-mi găsesc cât mai repede un loc de muncă într-un salon profesionist”.În prezent, Biroul Regional AVATAR Sud-Est derulează și alte cursuri de calificare , cum ar fi lucrător instalator în construcții, IT și antreprenoriat, pentru persoanele din mediul rural.