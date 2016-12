Cum se pregătesc constănţenii pentru frigul de la iarnă

Cum se pregătesc constănțenii pentru frigul de la iarnă

Omul gospodar își face vara sanie și iarna car.Asta era pe vremuri. Acum puțini mai pot să țină cont de vechea zicală românească. Constănțenii nu își mai fac car sau sanie, dar se pregătesc de iarnă după cum îi țin buzunarele. Unii se pregătesc doar sufletește pentru factura mare de la întreținere, alții își cumpără lemne și cărbuni pentru foc. Se consideră mai fericiți decât cei care stau la bloc căci, chiar dacă lemnele s-au mai scum-pit față de anul trecut, tot nu vor plăti așa de mult ca la apartament.Depozitele de lemne au oferte pentru toate buzunarele. Și lemne mai scumpe, de esență tare, cu 320-330 de lei tona, și mai ieftine, dar mai proaste, cu 300 de lei tona. „În general, în timpul verii își cumpără lemne bătrânii. Ei sunt mai gospodari, dar iau puține lemne, căci nu încălzesc toată casa. Spre octombrie, noiembrie, vin și tinerii. Ei cumpără mai mult deodată sau vin de mai multe ori pe iarnă”, ne-a declarat administratorul unui depozit de lemne. Au fag și stejar, lemnele sunt tăiate și sparte. Transportul la domiciliu, dacă este în municipiul Constanța, este inclus în preț. Dacă este vorba despre localități învecinate precum Cumpăna, Ovidiu sau Agigea, în funcție de cantitatea de lemne comandată, costul transportului se poate negocia sau poate fi zero.Prețul lemnelor pentru foc a mai crescut față de toamna anului trecut, cu 20-30 de lei pe tonă. „În 2010, în octombrie le vindeam și cu 290 de lei, chiar dacă în iunie - iulie erau 320 de lei, pentru că fusese iarnă grea. Anul ăsta le-am dat și cu 280 de lei pe tonă, la înce-putul verii. Să vedem cum o fi mai târziu. Deocamdată nu se înghesuie oamenii. Iau și ei câte puțin, cum își permit. Puțini comandă mai mult de șapte - opt tone”, ne-a spus un alt proprietar de depozit.Au trecut de la gaz la lemneCei mai mulți constănțeni locuiesc la bloc și sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire al CET. După veștile proaste, cu scumpirea caloriei, nu prea mai au ce face decât să spere ca iarna să fie blândă și facturile decente la întreținere. Însă, mulți dintre constănțenii care locuiesc la casă au renunțat la încălzirea cu gaze și au revenit la sobele de teracotă sau la centrala termică pe bază de cărbuni. Sunt convinși că vor trece mai ușor peste iarnă.„În ultima perioadă s-au scumpit foarte mult gazele. Câteva procente acum, câteva procente peste încă două luni și uite așa am ajuns să dăm șase - șapte milioane de lei vechi pe lună. Am păstrat racordul, dar nu mai folosim centrala termică pe gaze și ne încălzim cu o centrală pe cărbuni. M-a costat 25 de milioane, este moder-nă, și cu trei - patru tone de cărbuni și două-trei tone de lemne mă încălzesc toată iarna și fac căldură bine, nu doar 20 de grade. E mai convenabil așa”, a explicat Mircea Pion.Alte familii vor reîncălzi la iarnă sobele de teracotă. Nu le-au mai folosit de vreo doi ani. „Ce bine că nu le-am dărâmat atunci când am montat caloriferele. M-am gândit că, cine știe, poate o fi vreodată vreo pană de gaze sau de curent și putem să facem cald cu soba. Acum am cumpărat patru tone de lemne și 20 de saci de rumeguș și o să o domnim toată iarna. E mai incomod, că trebuie să faci focul de două ori pe zi, dar sigur e mai ieftin”, ne-a zis și Florica Petre din Coiciu.