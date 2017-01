Cum se poate recalifica gratuit un şomer

Cum se poate recalifica gratuit un șomer

Găsirea unui loc de muncă poate fi un adevărat coșmar pentru mulți constănțeni. Numărul job-urilor este din ce în ce mai mic, iar cei care vor să se angajeze sunt din ce în ce mai mulți. În plus, pregătirea lor profesională nu mai coincide deseori cu cerințele de pe piața muncii. Astfel, singura lor șansă este recalificarea în alte domenii. Costurile cursurilor profesionale depășesc însă de multe ori posibilitățile financiare ale celor fără un loc de muncă. „E greu de găsit în Constanța un loc în care să te poți recalifica la un preț de criză. Prețurile sunt imense, programul de studiu la acele cursuri e haotic, rezultând în final o mare pierdere de timp și de bani, mai ales pentru persoanele cu venituri modeste”, ni s-a plâns Lucian, din Constanța. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța propune periodic cursuri gratuite de calificare și recalificare pentru șomeri și nu numai. Singura condiție este înregistrarea persoanei respective în baza de date a instituției. „Noi organizăm cursuri pentru toți cei aflați în căutarea unui loc de muncă, cu condiția să fie în evidența AJOFM, indiferent dacă sunt șomeri indemnizați sau nu. Cursurile sunt gratuite, iar formarea profesională se face ținân- du-se seama de cerințele de moment și de perspectivele pieței muncii, în concordanță cu opțiunile și aptitudinile individuale ale persoanelor respective”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul coordonator al AJOFM Constanța, Romulus Mincă. Poate refuza un loc de muncă Practic, oricine este înscris în baza de date a instituției poate să facă un curs de calificare sau recalificare. În plus, beneficiază de consiliere și i se poate oferi și un loc de muncă în domeniul respectiv. „Dacă beneficiarul primește indemnizație de șomaj și refuză locul de muncă pe care noi i-l propunem pierde indemnizația. Dacă nu are indemnizație nu se întâmplă nimic, ci poate continua cursurile. Este dreptul lui să refuze, dacă el consideră că locul respectiv de muncă nu i se potrivește sau nu este bun pentru el”, mai precizează directorul. Administratorii de pensiuni turistice, la școală Persoanele care doresc să se califice sau recalifice în meserii care nu se regăsesc în oferta AJOFM pot opta pentru un curs plătit la una dintre firmele specializate. Prețurile pornesc de la 200 de lei și pot ajunge și până la 1.000 de lei. Cursurile cuprind calificări dintre cele mai diferite precum inspector resurse umane, manager de sistem de mediu, peisagist floricultor, florar decorator, administrator pensiune turistică, Diplomele eliberate sunt recunoscute de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.