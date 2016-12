Cum se poate adopta un copil după noua lege

61 de copii au fost adoptați anul acesta în județul Constanța. Centrele sunt însă pline de micuți care așteaptă să fie luați acasă de familii iubitoare, care să le ofere o viață frumoasă.Noua Lege a Adopțiilor, votată deja în Parlament, modifică multe din normele care făceau, până acum, aproape imposibilă adoptarea unui copil. Pruncii abandonați în maternitate sau duși de părinți ori rude la centrele de plasament vor putea fi declarați adoptabili dacă timp de un an de zile nu se interesează nimeni de soarta lor. Familiile nu vor mai trebui să dovedească un domiciliu stabil, ci doar o reședință unde locuiesc continuu de cel puțin un an. La rândul lor, cetățenii străini care trăiesc permanent în România vor avea dreptul să adopte un copil.Reședință, în loc de domiciliuÎn 2011, 107 familii constănțene au primit acordul, în urma anchetelor sociale, de a lua un copil acasă. Alte trei au fost respinse. Noua lege va ușura procedurile de atestare a familiilor și va grăbi adoptarea unui copil. „Dacă înainte criteriul după care o familie putea fi atestată ca adoptoare era domiciliul, acum însă se ia în considerare și reședința obișnuită, dar familia trebuie să facă dovada că a trăit la adresa respectivă cel puțin un an fără întrerupere”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Roxana Onea. Liber la adopții pentru cetățenii străiniInteresant este că cetățenii Uniunii Europene vor putea și ei să înfieze destul de ușor copii români. „Apar în ecuație și cetă-țenii străini. A fost introdusă prevederea prin care cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care au obținut drept de ședere perma-nentă în România pot adopta copii români. Practic, eu, cetățean spaniol, am obținut dreptul de ședere permanentă și pot să vin să fac cerere de adopție”, a explicat reprezentantul instituției. Mai greu pentru românii din străinătateTotuși, actul legislativ pune oarece piedici românilor care lucrează în străinătate. „Sunt defavorizate persoanele de cetățenie română care muncesc peste hotare. Conform noii legi, acestea pot fi atestate numai după o anchetă socială în țara respectivă și trebuie să facă și dovada locului de muncă permanent”, a mai adăugat Roxana Onea.Procedură prelungită Dincolo de relaxarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească familiile, un aspect pozitiv prevăzut în proaspăta lege este dublarea timpului procedurii de adopție. „Înainte, această procedură era valabilă un an, însă cu noua lege se prelungește la doi ani. Astfel, sunt șanse mai mari să se identifice o familie, iar dacă spre finalul perioadei de doi ani se găsește o astfel de familie și a fost demarat procesul de potrivire, procedura se prelungește automat”, a precizat reprezentantul DGASPC.Adoptabili după un an Copiii pentru care s-a instituit o măsură de protecție socială, fie internarea într-un centru, fie la un asistent maternal, dacă în decurs de un an părinții nu îl vizitează sau nu se interesează de ei, pot fi declarați adoptabili. În cazul nou-născuților abandonați în ma-ternități, după identificarea părintelui, dacă acesta dă o declarație scrisă prin care spune că renunță la copil și este de acord cu adopția, bebelușul poate fi adoptat. ADN pentru adopțiile între soțiO noutate apare și în ce privește adopțiile între soți. De exemplu, dacă unul dintre soți are un copil din afara relației de căsătorie, iar celălalt soț acceptă și mama biologică renunță la copil, acesta poate fi adoptat de familia respectivă numai după prezentarea, ca și probă la dosar, a unui test ADN.