Cum se întoarce Constanţa cu faţa către mare

Cum se întoarce Constanța cu fața către mare

Turism, sport, dezvoltare, toate acestea se datorează Mării Negre, vecina de nădejde a Constanței. Datorită ei, municipiul se poate considera bogat și duce o viață îndestulătoare. Doar noi trebuie să-i arătăm respectul pe care îl merită și să avem grijă de ea, să o păstrăm și o predăm generațiilor viitoare.Pornind de la aceste considerente s-a desfășurat, vineri, la Constanța, simpozionul național „Marea Neagră, trecut, prezent și viitor”. Evenimentul a fost organizat de Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, împreună cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, Universitatea Maritimă, Facultatea de Drept, Științe Administrative și Sociale din cadrul Universității „Ovidius”, Liga Navală Română, organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum”, Sindicatul Liber al Navigatorilor, Asociația „Scutul cinegetic” și Centrul de Cercetări Științifice pentru Forțele Navale. Acțiunea a fost prilejuită de Ziua Internațională a Mării Negre, sărbătorită în fiecare an pe data de 31 octombrie.„Marea Neagră ar fi trebuit să se numească marea cu o mie de culori, datorită frumuseții sale. Ea este motivul pentru care Constanța are un venit mult mai mare, iar ecosistemul său trebuie respectat. În această perioadă, se fac investiții majore în Marea Neagră, prin transformarea costieră și întoarcerea orașului către mare, odată cu construirea Șoselei de coastă și lucrările de stopare a eroziunii costiere. Marea Neagră este lipsită de curenți verticali și, de aceea, este important să nu facem vreo greșeală odată cu aceste amenajări hidrotehnice, care nu au fost puse niciodată într-un astfel de ecosistem. Este unul din multele începuturi, care să sperăm că nu va rămâne fără ecou”, a declarat dr. Adrian Bîlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța (CMSN).La rândul său, dr. Niculae C. Papadopol, director științific al CMSN, a vorbit despre cercetarea marină și necesitatea implementării dezvoltării durabile în Marea Neagră. Acesta a ținut să ofere o diplomă de excelență, pentru întreaga sa activitate, comandantului de cursă lungă Constantin Simion, acum ieșit la pensie.Sărbătoarea a continuat în foaierul Planetariului, acolo unde a avut loc vernisajul expoziției de pictură „Amintirile mării”. Lucrările au fost realizate de colaboratorii Atelierului „Cdr. Valentin Donici” și au fost prezentate de criticul de artă Geta Deleanu.Competiție de șah pentru eleviTot în spiritul sărbătorii, sâmbătă, la Institutul „Grigore Antipa” se desfășoară Cupa „Ziua Mării Negre” la șah. Participă peste 60 copii, de la cluburile din județul Constanța. Competiția se va derula pe parcursul a șapte runde în sistem elvețian, cu timp de gândire 15 minute pentru fiecare jucător. Arbitrajul competiției și premierea vor fi asigurate de CS Fianchetto Constanța. Evenimentul va începe la ora 10,00 și se va încheia în jurul orei 16,00 și va avea loc la sediul INCDM „Grigore Antipa“ Constanța, de pe bulevardul Mamaia nr. 300.Plan strategic pentru salvarea Mării NegreZiua de 31 octombrie a fost declarată - Ziua Internațională a Mării Negre în anul 1996, când cele șase țări riverane - Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina - au semnat Planul Strategic de Acțiune (PSA) pentru Marea Neagră, un document ce conține cel mai complet set de strategii și măsuri pentru salvarea și reabilitarea zonei.