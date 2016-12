Cum se încearcă salvarea RATC: noi linii de transport şi călătorii fără bilet

Cum se încearcă salvarea RATC: noi linii de transport și călătorii fără bilet

Constănțenii vor salvarea RATC-ului. Aceasta este concluzia principală a sondajului organizat de conducerea Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, pentru a afla ce doresc cetățenii orașului și pentru a se ridica la solicitările lor.„Au venit multe propuneri din partea constănțenilor. Unii ne-au cerut să facem trasee în zona metropolitană, spre localitățile Năvodari, Valu Traian sau Cumpăna, alții să avem mai multe chioșcuri de bilete, alții ne-au spus că biletele și abonamentele sunt prea scumpe. Per total, avem câteva concluzii care ne-au făcut ca, pe unele sectoare să ne reorganizăm activitatea”, a declarat directorul general al RATC, Ovidiu Cristian Tănase. Potrivit acestuia, numeroase persoa-ne au semnalat că unele chioșcuri de bilete ar trebui să aibă program mai lung în week-end. Astfel, a fost suplimentat programul de sâmbătă și duminică al chioșcurilor de bilete de pe strada Mihai Viteazu, din fața magazinului Tomis, pe strada Eliberării, în zona Primăvara, în zona Pieței Tomis III și Pieței CET. „Călătorii au avut dreptate. Aici chioșcurile aveau program mai scurt, sâmbătă până la prânz și duminica deloc. Am luat măsura de a prelungi programul de sâmbătă, până seara, iar duminică chioșcurile vor fi deschise până la prânz”, a precizat Ovidiu Cristian Tănase.Un singur bilet din sudul până în nordul orașului!Principala schimbare propusă de RATC este introducerea, ca experiment, începând cu 1 aprilie, a două trasee noi. Este vorba despre co-masarea liniilor 5 cu 40 și 2 cu 43, care fac legătura între cartierele Km 4 - Gara CFR - Faleză Nord (Pescărie), respectiv Poarta 6 Port - Gara CFR - Tomis Nord (Cireșica). Astfel, autobuzele de pe linia 5 - 40 vor pleca de la cap de linie 5, de pe strada Vârful cu Dor, pe străzile Democrației, Meșterul Manole, Hatman Arbore, Șoseaua Mangaliei, Bifurcația Cumpăna, Șoseaua Mangaliei, b-dul 1 Mai, străzile Theodor Burada, Gării, b-dul Ferdinand, Mircea cel Bătrân, b-dul Ma-maia, Cap linie Pescărie, b-dul Mamaia, strada Răscoalei 1907, b-dul Ferdinand, strada Gării, strada Theodor Burada, b-dul 1 Mai, Șoseaua Mangaliei, strada Pandurului, strada Democrației, strada Vârful cu Dor - Cap linie 5. Autobuzele de pe linia 2 - 43 vor circula de la cap linie 43 Cireșica, pe străzile Cpt. Dobrilă Eugeniu, Sucevei, b-dul Tomis, b-dul Mamaia, strada Răscoala din 1907, strada Petru Cercel, strada Brizei, Poarta 6 Port, strada Viorelelor, Pajurei, b-dul 1 Mai Vechi, b-dul 1 Mai, strada Theodor Burada, strada Gării, b-dul Ferdinand, strada Mircea cel Bătrân, strada Ion Rațiu, b-dul Tomis, strada Suceava, strada Cișmelei, Cap linie Cireșica. O călătorie va costa 1,5 lei, iar un abonament pe o linie va putea fi cumpărat cu 55 de lei. „Începând cu aceeași dată, transportul între Poarta 2 Port - Poarta 1 Port și retur se face fără validare bilet, iar pe porțiunea de traseu a liniei 101C, cuprinsă între Cap Linie 101 C - strada Celulozei - b-dul Aurel Vlaicu până la strada Cumpenei se poate circula cu bilet validat în ultima oră pe linia 101C”, a anunțat șeful Serviciului de Exploatare al RATC, Marius Brătulescu.Nu mai ajung la Poarta 2 și Poarta 1!Acesta a mai spus că autobuzele vor circula, în orele de vârf, adică între orele 7 și 9 dimineața și orele 15,30 și 17,30 după-amiaza, cu o frecvență de patru - cinci minute. În rest, mașinile vor ajunge în stații la intervale de șapte - opt minute, iar după ora 20,00, la intervale de 14 - 18 minute. „Măsura vine în urma solicitărilor călătorilor care veneau din sudul orașului către nord și erau nevoiți să cumpere două bilete, dus-întors, adică șase lei pe zi. Acum vor plăti un singur bilet și vor face o economie de trei lei pe zi. Sperăm ca, astfel, să atragem mai mulți călători și să ne acoperim pierderile cu diferența de bilete care nu se vor mai vinde. În plus, eliberăm Gara, pentru că autobuzele nu vor mai intra în bucla din stația de la Gară, ci vor opri în stația din dreptul vaporașului. Este încă un proiect experiment. Îl testăm, vedem cum se va derula traseul și, dacă va fi nevoie, vom scurta frecvența autobuzelor. Singurul impediment pe care îl vedem în acest moment este faptul că liniile respective nu vor mai ajunge la Poarta 2 și la Poarta 1, iar călătorii vor trebui să meargă pe jos până la stația de la Poarta 2. Suntem nevoiți însă să luăm această decizie pentru că autobuzele care ar urca apoi pe bulevardul Tomis nu au posibilitate de manevră la dreapta, pentru a intra din nou pe bulevardul Ferdinand, la intersecția Miga. Sunt prea mari și nu vor putea niciodată să facă la dreapta. Așa că ele vor merge de la Gară, pe bulevardul Ferdinand și apoi vor intra la stânga pe strada Mircea cel Bătrân”, a mai adăugat directorul general al RATC, Ovidiu Cristian Tănase.