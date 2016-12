Cum se fac băncile că îi ajută pe clienţii cu credite în franci elveţieni

Cum se fac băncile că îi ajută pe clienții cu credite în franci elvețieni

Constănțenii cu credite în franci elvețieni trăiesc o adevărată dramă de aproape un an de zile.S-au trezit, deodată, cu rate peste puterile lor financiare și se chinuiesc lună de lună să dea cât de puțin la bancă, pentru a nu fi dați afară din casele ipotecate.Unii spun că este numai vina lor că au ajuns în această situație, alții consideră că au fost induși în eroare, chiar păcăliți de băncile care ar fi trebuit să le dea o mână de ajutor. Acum, mulți își caută dreptatea prin birourile bancherilor sau în tribunale, sperând că vor scăpa de ratele insuportabile.Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a fost singura instituție publică dornică să îi sprijine pe clienții cu credite în franci elvețieni în lupta cu băncile. Președintele ANPC, Alexandru Marius Dunca, a făcut încă din luna martie apel la dialog și transparență din partea instituțiilor bancare. El a cerut băncilor să fie mai deschise, să colaboreze cu clienții și cu acei consumatori care nu-și mai pot plăti ratele din cauza creșterii cursului.Patru luni mai târziu, clienții sunt în aceeași situație, iar băncile îi presează să-și plătească ratele la zi, sub amenințarea că-i execută.„Băncile sunt foarte autoritare cu noi. Nu vor să accepte niciun fel de înțelegere, ci numai ceea ce propun ele. Ele nu negociază cu nimeni și nu își asumă niciun fel de responsabilitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cătălin Voivozeanu, reprezentantul Grupului Clienților cu Credite în CHF.Creditele la control!La rândul său, președintele ANPC consideră că băncile nu sunt dispuse la niciun fel de compromis, ca drept dovadă fiind faptul că nu au acceptat prezența reprezentanților Protecției Consumatorilor, în calitate de mediatori, la discuțiile cu clienții.„În urmă cu câteva luni, am demarat un proiect pentru a găsi soluții împreună cu băncile pentru clienții cu credite în franci. ANPC-ului nu i s-a permis, însă, să participe la întâlnirile între clienți și bănci. Dacă nu ne-au primit în calitatea de supraveghetori, ne primesc în calitate de controlori. Facem un control tematic la toate băncile care oferă credite în franci elvețieni. Vom oferi toate detaliile după finalizarea controalelor”, a anunțat Alexandru Marius Dunca.Vor legi noiMai mult decât atât, șeful ANPC ar vrea să propună suspendarea acordării împrumuturilor în franci elvețieni cel puțin până la stabilirea unor norme și reguli clare.„Mi-aș dori ca legea să permită suspendarea activității de creditare către persoanele fizice. Caut legislația care să permită acest lucru. Băncile nu au venit cu măsuri în sprijinul românilor care au credite în franci și nu își mai pot plăti ratele”, a mai spus Dunca.Propunerea acestuia este susținută de Grupul Clienților cu Credite în CHF.„În prezent, singura opțiune pentru a găsi o soluție și pentru noi este legea. De acum, toată lupta noastră este pe partea politică. Singura instituție care ne susține este ANPC, dar avem nevoie de schimbarea legislației”, a completat Cătălin Voivozeanu.