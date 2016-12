Cum salvează recifele artificiale Marea Neagră

Marea Neagră a avut destul de mult de suferit în ultimele decenii din cauza poluărilor. Nici nu este de mirare că zeci de specii de pești, crustacee, scoici au dispărut, iar cele care au rămas de-abia supraviețuiesc.Soluțiile de a ajuta Marea Neagră să își revină sunt multe, dar puține ajung să și fie puse în aplicare. În ciuda tuturor greutăților, organizația nonguvernamentală Mare Nostrum a reușit totuși să facă lucruri pe care instituții ale statului nici nu s-au încumetat să le propună. Așa au ajuns în mare, în urmă cu jumătate de an, opt recife artificiale menite să ajute la refacerea ecosistemului.Acestea deja prind viață și se pare că vor avea efectul scontat. „La nici o lună de la instalare aveam deja organisme fixate pe acele recife. La trei luni erau foarte multe alge, crustacei, chiar și pești. Va urma a treia probă și apoi, în măsura în care proiectul este durabil și evoluția sa este pozitivă, vom continua, mai ales în partea de nord a litoralului. În partea de sud substratul este unul stâncos și apa este mai bine filtrată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihaela Cândea Mirea, directorul executiv al Mare Nostrum.Opt structuri simple,dar de mare efectPe 13 iunie 2015, echipa Mare Nostrum, cu ajutorul companiei Van Oord, reușea să amplaseze opt recife artificiale în dreptul Cazinoului din Constanța. Este vorba despre opt structuri cilindrice, construite din polipropilenă, cu înălțimea de șapte metri și diametrul de 2,5 metri. Acestea au fost aduse pe o barjă, în apropierea digului de larg al Portului Constanța. De aici, au fost scufundate la o adâncime de 11 metri și ancorate solid, cu greutăți de trei tone, care mențin structurile pe poziție. Recifele au fost amplasate la 25 m distanță unul față de altul și sunt semnalizate cu o baliză luminoasă, dotată cu un dispozitiv ușor detectabil pe radar.Filtrează natural apa mării„După cum bine știm, Marea Neagră nu are recife naturale, iar cele artificiale au un efect pe care ni-l dorim cu toții: o mare mai curată. Mai precis, amplasarea acestor recife artificiale va contribui la restaurarea filtrelor Mării Negre, prin asigurarea unui loc de reproducere pentru o varietate de organisme marine, cum ar fi midiile negre. La maturitate, fiecare midie ajunge să filtreze zilnic până la 50 de litri de apă de mare”, a mai adăugat Mihaela Cândea Mirea.Acțiunea s-a derulat în cadrul proiectului „Research and REstoration of the Essential Filter of the Sea - REEFS”, finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013. Echipa Mare Nostrum își propune ca, în 2016, să poată continua acest proiect și alte zone ale litoralului, prin aplicarea la fonduri europene.