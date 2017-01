Cum să vă pensionaţi pe caz de boală

2

buna ajutatima si pe mine

buna sunt claudia din drobeta tunu severin si sufar de o boala grava HIPOACUZIE PROFUNDA BILATERALA PAM PESTE 110 db cu %grad de INTELIGIBILITATE si nu aud cu ambele parti de oare ce nu am pensie si nu pot lucra an aceasta situatie am 26 ani si nu am putut lucra finca nu aud spunetim ce trebuie sa fac sa am si eu dreptu la pensie datimi un sfat ce trebuie sa fac sunt asa de mai bine de 10 ani astept raspuns va multumesc