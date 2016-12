Cum să-ţi iei haine de firmă, la preţuri imbatabile. Ruşinea nu ţine la etichetă

Cum să-ți iei haine de firmă, la prețuri imbatabile. Rușinea nu ține la etichetă

Chiar dacă mall-urile sunt pline de haine noi-nouțe, cu branduri renumite, sunt și mulți constănțeni care preferă să-și facă cumpărăturile din magazinele second-hand. Hainele sunt de firmă, iar prețurile sunt incomparabile. Și se pare că nu duc deloc lipsă de clienți.Cele mai încântate sunt doamnele, mari amatoare de prețuri speciale. Dar sunt și bărbați care nu ezită să intre în magazinele cu second-handuri. „Avem numai produse din străinătate, mai ales din Statele Unite, multe din branduri cunoscute. Primim marfă nouă în fiecare săptămână și sunt lucruri care nu stau nici măcar o zi în magazin, pentru că prețurile sunt foarte bune. Avem și produse nou-nouțe, cu etichetă, care, fie au un defect mic, fie, pur și simplu, sunt alte mărimi decât ale foștilor proprietari”, explică reprezentantul unui magazin de haine second-hand din centrul orașului. Potrivit acestuia, sunt două feluri de cumpărători, cei care intră să caute ceva în mod special și au posibilități materiale modeste și cei care sunt în căutare de chilipiruri, fără un buget stabilit, dar care pleacă, de multe ori, cu sacoșele pline.Prețurile sunt chiar și de zece ori mai mici decât la produsele noi, așa că nu este de mirare că magazinele second-hand sunt mereu pline cu clienți. O bluză cu mânecă lungă costă de la 7 până la 11 lei, un pulover este 15 lei, o vestă de lână 17 lei, o rochiță 19 lei, o geacă 30 - 50 lei. Unele magazine sunt specializate numai pe haine, altele aduc și încălțăminte, perdele, articole de casă sau chiar jucării. O față de masă de firmă costă doar 3 lei, iar o perdea de in 15 lei. Încălțămintea de sezon nu e mai mult de 20 - 30 lei, iar poșetele le puteți lua și cu 10 lei. Iar dacă urmăriți zilele cu promoții găsiți prețuri și mai mici.„Am citit un blog despre cumpărăturile la second-hand și despre lucrurile deosebite pe care le poți găsi acolo. Apoi am început să intru în magazinele care îmi ieșeau în cale. Multe haine sunt demodate, dar, spre surprinderea mea, am găsit și haine frumoase, aproape noi și foarte ieftine. Regula este să nu cumpăr decât lucruri foarte puțin uzate, din colecții noi și din materiale de calitate. Și până acum nu am luat țeapă”, ne-a povestit Irina, o constănțeană obișnuită să își cumpere de îmbrăcat de la second hand.Chiar dacă prețurile sunt imbatabile, trebuie să fiți foarte atenți la ce cumpărați de la SH. Reprezentanții Protecției Consumatorilor ne avertizează că multe din produsele de pe piață nu sunt sortate și igienizate corespunzător înainte de a fi scoase la vânzare. Conform legislației în vigoare, textilele uzate trebuie supuse operațiunilor de curățare, dezinfecție și dezinsecție.„Îi sfătuim pe consumatori să nu achiziționeze astfel de articole decât din magazine sau raioane specializate în acest sens, în niciun caz de la tarabe sau de pe stradă, unde se eliberează documente de cumpărare, cum ar fi factură, bon fiscal, chitanță fiscală, de care vor avea nevoie în caz de reclamație. După ce s-au asigurat că sunt în stare bună, consumatorii trebuie să se asigure că acestea au fost supuse operațiunilor de curățare, dezinfecție și dezinsecție, efectuate de persoane fizice sau juridice specializate în domeniu și că sunt însoțite de un document de certificare, distinct pentru fiecare lot. Dacă nu sunt însoțite de documentul certificator, există riscul de a contacta diverse infecții și micoze”, ne recomandă Paul Anghel, directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.