Cum să te pensionezi la limită de vârstă

Pensionarea in invatamant

Multe dintre cadrele didactice nu stiu ca un rol important in stabilirea pensiei il au adeverintele eliberate de catre scoli, din care sa reiasa TOTALUL VENITURILOR LUNARE (dirigentii, indemnizatie de conducere, sume cuvenite pentru participarea la examene etc., etc.). ajorarile saalriale din cartea de munca nu exprima totalul veniturilor lunare. Ar trebui ca sindicatele sa solicite instruirea periodica a directorilor si a secretarilor de scoli, care nu cunosc aceste mici-mari secrete! SUCCES !