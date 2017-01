Cum să ridici un bloc în Constanţa, în mai puţin de o lună de zile

Cum să ridici un bloc în Constanța, în mai puțin de o lună de zile

În municipiul Constanța se constru-iește într-una. Fiecare bucățică de teren este exploatată la maximum și, ca peste noapte, apar blocuri și spații comerciale noi-nouțe. Cam tot așa a răsărit, de curând, un imobil pe șoseaua Mangaliei, zona Gării CFR, chiar în apropierea unui bloc vechi, de cinci etaje.Conform panoului de informare afișat pe unul din pereții construcției, la adresa respectivă se realizează supraetajarea unui imobil existent P+3 etaje, cu destinația locuințe. Autorizația de con-strucție este datată cu 17 septembrie 2014, iar data de începere a lucrărilor este 19 septembrie 2014, cu un termen de execuție de 36 de luni. Deși, oficial, construcția ar fi trebuit să demareze în urmă cu mai puțin de o lună de zile, vecinii din blocul alăturat susțin că ea a început mult mai devreme, încă din luna august. De altfel, după cum arată imo-bilul în prezent, este greu de crezut că se puteau ridica trei etaje în doar trei săptămâni. Deocamdată, se pare că nu se mai lucrează deloc, la fața locului nemaifiind nicio echipă de muncitori.„Până la 1 octombrie nu a fost nimic afișat, deși se lucra de zor încă din august. Când am făcut reclamație la Poliția în Construcții ajunseseră deja la etajul întâi. Apoi au pus acel afiș obligatoriu de informare privind construcția, însă clădirea este aproape gata. Au lucrat permanent, nu au ținut cont de orele de liniște, de week-end, de nimic. În plus, se pare că pentru clădirea de trei etaje, constructorul vrea să facă și o parcare pe o porțiune mică de teren, unde noi ne chinuim de ani de zile să obținem acordul să ne facem parcare pentru locatarii din blocul nostru și nu ni se dă aprobare”, ne-a povestit Aurelia Pitrop, proprietara unui apartament din blocul învecinat noii construcții.De altfel, întreaga asociație de proprietari a făcut o plângere către Poliția în construcții din cadrul Primăriei Constanța, considerând că proaspeții vecini încalcă legea. Contactată telefonic, Teodora Iuruc, din cadrul Poliției Locale - Disciplina în construcții, ne-a confirmat că există o sesizare din partea asociației respective și că un răspuns oficial a fost trimis deja către administrator, însă se pare că acesta nu a fost acasă și adresa nu a fost primită. „Avem o sesizare scrisă de la asociația de proprietari, am dat și un răspuns, dar nu avem o confirmare de primire din partea reprezentanților asociației. Va trebui să așteptăm să se întoarcă la noi și să o returnăm. Noi am fost de mai multe ori la fața locului, însă construcția se derulează conform legii. Nu fac ce nu au în autorizație. Este o construcție în execuție, în termen. Aș-teptăm să termine și se va face recepția finală de către colegii noștri de la Urbanism”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Teodora Iuruc.Locatarii blocului alăturat mai spun că, deși construcția are autorizație pentru trei etaje, deja a început lucrul la cel de-al patrulea etaj. „Au început să lucreze la etajul al patrulea. Au lăsat armătură pentru stâlpii etajului al patrulea. Se vede cu ochiul liber. Au turnat și placa. Este clar că imobilul se continuă în sus, nu se oprește aici”, a explicat A.P.. Se pare că beneficiarii investiției, familia Celepci, a solicitat deja o nouă autorizație, pentru realizarea unei mansarde. Acest lucru ne-a fost spus chiar de către repre-zentantul Primăriei Constanța. „Au depus o solicitare pentru mansardă. Deocamdată nu mai construiesc. S-au oprit. Când vor obține toate docu-mentele necesare se vor relua lucrările”, a mai adăugat Teodora Iuruc.