Cum să menţii o dietă sănătoasă cu sucuri din fructe şi legume

Cum să menții o dietă sănătoasă cu sucuri din fructe și legume

Ştire online publicată Luni, 19 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Într-adevăr, dacă vrei să elimini din regimul tău alimentar o mare parte dintre substanțele nu foarte benefice (zahăr, sare, aditivi), trebuie să fii mereu atent la ce consumi. E inutil să te gândești că mănânci sănătos, fără să fi exclus de pe listă alimentele ultra-procesate și sucurile din comerț. Produsele îmbuteliate conțin conservanți și coloranți, iar valoarea energetică pe care o au nu este tocmai de apreciat, multe furnizând calorii goale.Soluția ar fi să cumperi numai suc proaspăt stors, însă când nici asta nu ți se pare rentabil, mai bine procuri propriul storcător de fructe și legume , pe care să îl folosești după bunul plac în bucătărie. Și în acest caz, ai câteva aspecte de studiat, întrucât există diverse tipologii de dispozitive, iar tu trebuie să știi din start pe ce pui accent.Un storcător centrifugal are avantajele sale, dar este deja cunoscut faptul că stoarce ingredientele la temperaturi mari, distrugând o parte din enzime. Așadar, dacă te interesează exclusiv sucurile pentru că sunt sănătoase, mai degrabă vei achiziționa un model cu ax melcat, care obține sucul prin presare la rece.Despre calitatea sucurilor se vorbește mai puțin, însă de ce să nu luăm în considerare și acest aspect? - Fructele conțin o cantitate destul de mare de carbohidrați, care pot fi transformați rapid în energie, dar într-o dietă de slăbire nu sunt indicați.În același timp, pentru asta poți alege legume și fructe care au un conținut redus de zaharuri în mod natural. E obligatoriu să folosești spanac, țelină, pătrunjel și fructe de pădure, acestea fiind considerate mult mai valoroase din punct de vedere nutritiv decât merele sau citricele din comerț.E important să bei sucul imediat ce a fost stors. Cu cât este mai proaspăt, cu atât păstrează mai mult din cantitatea de vitamine și enzime pe care ingredientele o au în mod natural. Un suc alterat termic sau care a stat ceva timp până să fie consumat nici nu se mai poate compara cu unul proaspăt, stors la rece.Din moment ce prin stoarcere se elimină pulpa fructelor, cantitatea de fibre pe care o obține organismul din sucuri este una redusă. În acest caz, unii specialiști recomandă suplimentarea dietei cu nuci, semințe de chia, ovăz, hrișcă, mei și psyllium. Alții propun să dai fructele prin blender, consumându-le astfel întregi.Multe asemenea sugestii se bazează și pe faptul că, odată eliminate fibrele, zaharurile din sucurile fără pulpă se absorb rapid în sânge, determinând creșterea bruscă a glicemiei - ceea ce poate fi util pentru o persoană care se pregătește de antrenament sportiv, dar nu și pentru cineva care dorește să țină sub control aportul de glucide. În plus, o dietă fără fibre va fi mai dificil de menținut, întrucât acestea contribuie la menținerea senzației de sațietate, deci consumând numai sucuri fără pulpă, riști să ți se facă foame ușor.Este exclus să adaugi zahăr, miere sau sare în sucul respectiv. Pe de altă parte, e important să diluezi cu apă preparatul, mai ales când nu faci sport, pentru a evita să consumi o cantitate mare de carbohidrați deodată. Poți asezona amestecul cu ghimbir, scorțișoară și alte condimente; acestea nu numai că vor da gust sucului, dar vor accelera metabolismul și reducerea indicelui glicemic.În topul celor mai sănătoase preparate identificăm sucurile din: sfeclă ( include vitaminele E, A, B și C), broccoli (K, E , A, B și C), varză (mai ales în dietele pentru slăbit), morcov (tonic digestiv), țelină (sursă de magneziu, potasiu și fosfor), castravete (util pentru a limita retenția de lichide), spanac (pentru a combate anemia și depresia). Pentru calitățile lor medicinale, mai sunt apreciate cele obținute din păpădie, pătrunjel, năsturel și fenicul.