Cum s-au îmbolnăvit de TBC elevii constănţeni

Cum s-au îmbolnăvit de TBC elevii constănțeni

De la începerea anului școlar, în județul Constanța, au fost confirmate 24 de cazuri de TBC, în șapte unități de învățământ. În prezent, la Spitalul de Pneumoftiziologie din Palazu Mare se află sub tratament trei cadre didactice și restul elevi. Alți câțiva elevi, deși au fost găsiți ca purtând bacilul pneumoccoc, au refuzat internarea.Primele cazuri au fost confirmate în luna octombrie la liceele „Ovidius” și „Navrom” din Constanța, iar celelalte s-au înregistrat la o grădiniță din Valu lui Traian, Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, Școala „Ion Borcea” din Agigea, precum și la Grupul Școlar „Gheorghe Duca” și Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, ambele din Constanța. Între timp, în licee a apărut o adevărat isterie a TBC-ului. Unii părinți refuză să-și interneze copiii, alții acuză autoritățile că nu iau măsuri de dezinfecție și testare a tuturor elevilor.Iată ce ne-a scris, ieri, un părinte, pe adresa redacției: „La Liceul «Ovidius» au apărut încă două cazuri de TBC, săptămâna trecută, în aceeași clasă unde a fost cazul și acum două săptămâni. După acest caz nu s-a făcut nici dezinfecție, nici testarea elevilor. Nici acum două săptămâni nu s-a făcut testarea elevilor care învață în clasă. Se ține totul sub tăcere. De ce? Conducerea liceului este inconștientă? Dar DSP ce face? Au mințit în presă că s-a făcut testarea elevilor. În ce țară trăim? Nu le pasă de sănătatea copiilor? De ce nu se montează dozatoare de săpun în școli, ca să existe posibilitatea copiilor de a se spăla pe mâini după folosirea toaletei? Elevii folosesc toaletele, dar nu se pot spăla pe mâini, pentru că nu au săpun. Trăim în Evul Mediu. Mai lipsesc ciuma sau lepra…”.Nu este epidemieContactat telefonic, directorul Direcției Județene de Sănătate Publică din Constanța, Constantin Dina, a infirmat apariția a altor două cazuri de TBC în Liceul „Ovidius”.„Nu e nicio altă confirmare și au fost făcute dezinsecții. Însă este incalificabil gestul părinților care refuză să-și interneze copiii pentru a fi tratați. Ei nu pot să-i trateze acasă așa cum trebuie. În mod normal, tratamentul se face în unitățile sanitare, sub stricta atenție a unui medic de specialitate. Abia apoi el poate fi primit în colectivitate, dar, în paralel, își continuă tratamentul. Nu e cazul să vorbim despre o epidemie, am avut cazuri și anul trecut și acum doi ani, dar nu ne-am confruntat cu refuzul părinților de a-și interna copiii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Constantin Dina.Un stil de viață dezordonatȘeful DSP este de părere că este falsă vorba cum că tuberculoza este o boală a sărăciei.„Această boală vine în urma unei imuno-deprimări a organismului, din diferite motive, cum ar fi alimentație nesănătoasă, consum de alcool, de droguri, de țigări, pierderea nopților. Toate acestea duc la o scădere a imunității organismului. Înainte se spunea că este o boală a sărăciei, dar nu este așa. Un stil de viață dezordonat își pune amprenta pe toată lumea. Boala nu face diferența și îi lovește atât pe cei cu o situație socială bună, cât și pe cei cu o situație socială mai slabă”, a mai spus Constantin Dina.„Părinții sunt iresponsabili!”La rândul ei, dr. Alina Ștefan, medicul șef de la Dispensarul TBC Constanța, este de părere că atitudinea părinților care ignoră această boală este anormală.„Sunt iresponsabili. Au refuzat și să fie investigați și internați. Noi vom trimite lista cu cei care nu primesc tratamentul la Inspectoratul Școlar și nu vor fi primiți la școală”, a precizat Alina Ștefan.