Cum puteţi să vă îmbogăţiţi peste noapte

Cum puteți să vă îmbogățiți peste noapte

Singura șansă ca să deveniți peste noapte milionari în euro este să jucați la tragerile loto 6 din 49 și Joker de duminică. Reporturile la cele două jocuri au ajuns la peste 3,5, respectiv aproape 3 milioane de euro. Duminică, 6 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul este de 15,4 milioane lei, adică mai mult de 3,5 milioane euro, iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,4 milioane lei (peste 319.600 euro).În urma tragerii Joker de joi, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 12,7 milioane lei (peste 2,9 milioane euro), iar la Noroc Plus, reportul la categoria întâi, este de peste 15.850 lei (peste 3.600 de euro).La jocul Loto 5 din 40, la categoria întâi, se înregistrează un report de 82.800 lei (peste 18.900 euro), iar la Super Noroc, reportul la categoria întâi este de peste 88.600 lei (peste 20.200 euro).La tragerea Loto 6 din 49 de joi, 3 iulie, la categoria a doua, s-au înregistrat două câștiguri a câte 62.217,18 lei. Unul dintre biletele câștigătoare a fost jucat la agenția 32-78 din Sibiu și a fost completat cu două variante simple la Loto 6 din 49 și o variantă la Noroc. Cel de-al doilea bilet a fost jucat la agenția 37-007 din Huși, județul Vaslui, și a fost completat cu trei variante simple.De asemenea, la tragerea Joker de joi, 3 iulie, a fost câștigat premiul de categoria a doua, în valoare de 51.038,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la agenția 04-029 din Moinești, județul Bacău, și a fost completat cu două variante simple la Joker și o variantă la Noroc Plus.