Cum puteţi să vă îmbogăţiţi într-o singură zi

1

bani din cer

Imbogateste-te tu ! daca banii astia ar ajunge la stat as participa si eu la cheta asta,dar stiu pentru cine sint cistigatoare numerele .Am fost in Grecia si nu inteleg de ce acolo o varianta este 0,5 Euro si la noi 1si peste ,patentul jocului fiind de la ei.NU mai faceti reclama gratuita mafiotilor.