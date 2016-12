Cum puteţi să vă faceţi ucenicia în Germania

Cum puteți să vă faceți ucenicia în Germania

Tinerii constănțeni care vor să-și facă ucenicia la vară, în Germania, mai au la dispoziție numai o săptămână să-și depună dosarul în vederea selecției. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează preselecție pentru tinerii care doresc să urmeze cursuri de ucenicie sau stagiatură pe o perioadă de trei ani la angajatori din Germania, în cadrul programului de formare profesională duală MobiProEU - The Job of My Life, lansat în anul 2013 de Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale din Germania.Sunt disponibile 67 de posturi în meserii precum bucătar, cofetar, brutar, lucrător comercial în vânzarea produselor de panificație, îngrijitor persoane vârstnice, electronist tehnică energetică și instalații de clădiri, mecanic procesare în sticlărie, mecanic industrial, mecatronist frigotehnist, mecanic prelucrare sticlă plană, constructor prefabricate din beton, mecanic construcții, constructor montator de structuri metalice.Pot participa tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani, care dispun de o diplomă de studii (școală profesională, bacalaureat sau licență, fără diplomă de masterat), care în ultimele trei luni, anterioare înregistrării în acest program, nu au locuit în Germania și care nu au beneficiat încă de ucenicie/stagiatură în țara de origine sau în altă țară.În cadrul programului de formare duală, tinerii beneficiază de finanțarea unui curs de limba germană în România și în Germania, de alocații de călătorie, pentru relocare și pentru asigu-rarea mijloacelor de trai în Germania, precum și de alocație pentru copii, în cazul persoanelor care au copii minori în întreținere.Persoanele cu domiciliul în București, care sunt interesate de acest program, trebuie să se adreseze consilierului Eures, pentru a putea fi înregistrate în baza de date. Înregistrarea se realizează până la data de 9 februarie. Dosarul trebuie să conțină o cerere tip, care se completează la fața locului, copie de pe actul de identitate sau pașaport, CV model Europass (cu fotografie), în limba română, engleză sau germană (dacă este cazul), cazier judiciar în original, din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale, copie de pe diploma de studii și adeverință de la medicul de familie, cu mențiunea „Clinic sănătos/Apt pentru muncă”.