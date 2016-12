Cum puteţi să depuneţi o reclamaţie la Protecţia Consumatorilor

3

un telefon cumparat de la altex mangalia

am cumparat un telefon marca allview dupa o saptamina ainceput sa se intrerupa in timpul convorbirilor am mers cu el la magazin si mia zis ca nu are nimic tot asa pina cind sa intrrupt de tot am mers a treia oara la-m trimis la reprezentanta si a spus ca eu la-m defectat ca am turnat apa in el eu sunt o femeie de 54 de ani nu pot face asa ceva si la trimis inapoi la magazin nereparat eu nu am ce face cu el fiind in garantie va rugam sa luati masuri nu am nici alt telefon eu vreau bani inapoi sau alt telefon