Cum puteţi să beneficiaţi de indemnizaţie de creştere a copilului

Cum puteți să beneficiați de indemnizație de creștere a copilului

Un copil este o minune pe care o doresc multe familii. Însă creșterea lui implică o sumedenie de cheltuieli și sacrificii. Din păcate, nu toți românii sunt dispuși să le facă și, în absența unui stimulent, dar și sprijin real și consistent din partea statului, natalitatea în țara noastră a scăzut drastic în ultimii ani.Indemnizația pentru creșterea copilului este unul din ajutoarele pe care statul se laudă că le dă părinților, dar este prea mică pentru nevoile unei familii cu un bebeluș și, mai mult decât atât, intră în plată la luni bune după ce copilul vine pe lume.În anul 2011, au apărut modificări importante în legislația referitoare la concediul și indemnizația de creștere a copilului, iar la sfârșitul anului 2011, prin OUG nr. 124, au mai fost introduse câteva modificări care influențează veniturile familiei. Una dintre cele mai importante modificări este cea prin care se diferențiază concediul de creștere a copilului în funcție de durata concediului, un an sau doi ani, și indemnizația fiind strâns legată de această perioadă.Astfel, începând din 2012, familiile care au adus pe lume un copil trebuie să opteze pentru concediul de creștere a copilului timp de 12 luni și va primi o indemnizație de 75% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni, nu mai mică de 600 de lei și nu mai mare de 3.400 de lei lunar. O altă opțiune este concediul de creșterea copilului timp de 24 de luni, în care de asemenea va primi o indemnizație de 75% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni, dar plafonul maxim este de 1.200 de lei lunar.Venituri neîntrerupte timp de 12 luniPentru a beneficia de aceste drepturi, este necesar ca timp de 12 luni înainte de creșterea copilului să fi avut venituri pentru care s-au plătit cotizațiile sociale, de asemenea, se ia în calcul ca perioadă dacă s-au aflat în concediul medical, frecventează cursurile la zi ale învățământului universitar sau postuniversitar, au beneficiat de indemnizație de șomaj ori s-au aflat în concediu cu sau fără plată de creștere a copilului sau au beneficiat de pensie de invaliditate.Stimulent de 500 de leiPărinții care au optat pentru concediul de un an au de ales între două variante: să rămână acasă până ce copilul va împlini vârsta de doi ani, însă în concediu fără plată sau să se întoarcă la serviciu înainte ca bebelușul să împlinească vârsta de un an și va primi de la stat un stimulent de inserție în valoare de 500 de lei lunar, până ce copilul împlinește vârsta de doi ani, pentru reîntoarcerea la serviciu, dacă acest lucru are loc înainte de expirarea celor 12 luni de concediu. În toată această perioadă, plata indemnizației va fi suspendată.Atenție la impozite, taxe și amenziAcordarea indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție se face la cererea scrisă a persoanei îndreptățite să le primească, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Totuși, în cazul în care se optează pentru varianta de concediu de creșterea copilului până la 2 ani, stimulentul de inserție nu se va acorda în cazul revenirii mai devreme a mamei la serviciu.Mai mult decât atât, conform noilor legi, dacă nu sunteți la zi cu taxele și impozitele sau aveți amenzi de circulație neplătite, riscați să nu primiți indemnizația. Pe lângă această sumă, părinții vor mai primi, pentru copilul cu vârsta de până la doi ani, o alocație de 200 de lei pe lună.Ce venituri se iau în calculPentru ca să beneficiați de indemnizația de creștere a copilului, se iau în calcul trei tipuri de venituri: cele salariale, cele din activități independente și cele din activități agricole supuse impozitului pe venit.Veniturile din activități independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere și veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. De asemenea, se consideră venituri din activități independente și cele obținute din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provenind din brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.