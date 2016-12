Cum puteţi să adoptaţi un delfin

Cum puteți să adoptați un delfin

Delfinii din Marea Neagră sunt în mare pericol. Aproape zilnic pe plajele litoralului românesc eșuează morți sau chiar vii delfini ce cad victime ale plaselor pescărești. Pentru a contribui la salvarea frumoaselor animale, în week-end, aveți șansa de a deveni „părinții adoptivi” ai unui delfin.Totul se desfășoară în cadrul concursului pentru ambarcațiuni cu vele, organizat de Black Sea Sailing Association și Marina Eforie Nord, în week-end, la Eforie. În cadrul concursului se vor întrece 25 de veliere, într-o competiție acerbă ce va dura două zile. Cu ocazia acestui eveniment adresat atât iubitorilor de competiții de ambarcațiuni, precum și persoanelor deschise și sen-sibile la starea mediului marin româ-nesc, ONG „Mare Nostrum”, împreună cu Black Sea Sailing Association, lansează campania „Adoptă un delfin”.Toți cei prezenți vor avea posibilitatea de a face donații sub forma adopției simbolice a unui delfin, astfel încât, fondurile colectate vor putea fi folosite de către ONG „Mare Nostrum” pentru salvarea și monitorizarea delfinilor din Marea Neagră. „Părinții adoptivi” vor primi din partea „Mare Nostrum”, certificate de adopție a delfinilor și vor avea posibilitatea de a-și boteza delfinul cu numele preferat.O specie în pericolPrin campania „Adoptă un delfin”, organizația continuă activitățile de conștientizare și de informare publică asupra problemelor cu care se confruntă delfinii din Marea Neagră: „Ne dorim ca din ce în ce mai mulți oameni, grupuri de interese, instituții de stat sau private, să se implice direct în soluționarea problemelor cu care ne confruntăm în monitorizarea și salvarea delfinilor. În fiecare an, tot mai mulți delfini își găsesc sfârșitul pe plajele litoralului românesc. Cauza principală a eșuărilor este prinderea accidentală a mamiferelor în plasele pescărești. Aceasta este o realitate. În încercările noastre de a sensibiliza opinia publică cu privire la necesitatea unei implicări directe din partea noastră, a tuturor, am avut plăcerea de a descoperi de-a lungul anilor, oameni deschiși, instituții sau organizații care ni s-au alăturat în această cauză nobilă”, a declarat Mihaela Cândea, director executiv ONG „Mare Nostrum”.Delfinii, în cârca ong-urilorÎn prezent, nicio autoritate de stat nu are un program sau un proiect care să protejeze cetaceele din Marea Neagră. Singurele cărora pare că le mai pasă de ce se întâmplă cu delfinii noștri sunt două organizații nonguvernamentale din Constanța, bazate de contribuțiile voluntarilor și unele sponsorizări. Este vorba despre „Mare Nostrum” și Societatea de Explorare și Protecție a Mediului Marin „Oceanic Club”. Recent, echipa „Oceanic Club” a anunțat că, din lipsă de fonduri, nu mai poate ridica leșurile delfinilor eșuați morți și autopsia, în vederea depistării cauzei morții. Cu toate acestea, săptămâna trecută a mers la Eforie pentru a salva un delfin care ajunsese viu pe plajă. Din păcate, animalul era bolnav și nu au mai avut cum să-l ajute. Ulterior, biologii „Oceanic Club” au luat cadavrul pentru a afla de ce a murit.