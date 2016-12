Cum puteţi primi pensia de urmaş

Cum puteți primi pensia de urmaș

Sunt momente din viață, când, din păcate, cei dragi pleacă de lângă noi mult prea devreme. Dincolo de suferința psihică, apare, inevitabil, și cea financiară, mai ales dacă persoana decedată avea o contribuție substanțială la întreținerea familiei. Pensia de urmaș se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor și dacă susținătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.Conform legii, copiii au dreptul la pensie de urmaș până la vârsta de 16 ani. Dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani. Sau, în cazul în care intervine o invaliditate de orice grad, în acest interval, ei pot primi pensie pe toată durata invalidității.Cel puțin 15 ani de căsnicieSoțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.Totuși, soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul întâi sau doi, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an.Un ajutor de șase luniDacă nu sunt îndeplinite niciuna din condițiile de mai sus și nici nu are serviciu, soțul supraviețuitor va primi totuși o pensie de urmaș pe o perioadă de șase luni de la data decesului. De asemenea, soțul supra-viețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la șapte ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de șapte ani.Câți bani suntPensia de urmaș se stabilește din pensia pentru limita de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, susținătorul decedat, din pensia de invaliditate pentru gradul I, în cazul în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limita de vârstă. Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător, aferent pensiei prevăzute, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel: 50% pentru un singur urmaș, 75% pentru doi urmași și 100% pentru trei sau mai mulți urmași.Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinți, se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte. În cazul modificării numărului de urmaș, pensia se recalculează.Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obținerea pensiei de urmaș după soțul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.Ce documente sunt necesareDosarul pentru solicitarea pensiei de urmaș trebuie să conțină o cerere tip, pe care o procurați de la Casa Județeană de Pensii sau de pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice, www.cnpas.org, certificatul de deces în original și copie, cauza decesului pentru susținătorul decedat care nu are calitatea de pensionar, adeverință de studii pentru urmașii copii peste vârsta de 16 ani, actul de identitate al solicitantului, carnetul de muncă (original și copie), livretul militar (original și copie), actele de stare civilă ale solicitantului și ale urmașilor din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatului și talonul de pensie al decedatului. Cererea, împreună cu actele doveditoare, se depune de către solicitant, în termen de 90 de zile de la data decesului susținătorului sau în termen de 90 de zile de la data îndeplinirii condițiilor.