Cum puteţi deveni milionari jucând la Loto

Cum puteți deveni milionari jucând la Loto

Mâine vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. Loteria Română pune în joc sume impresionate, reportate de luni de zile, atât la jocul 6 din 49, cât și la Joker.Astfel, la Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul a ajuns la 5,5 milioane lei, adică mai mult de 1,2 milioane euro, iar la Noroc este în joc un report cumulat de peste 1,8 milioane lei (peste 414.932 euro).Cel mai mare câștig este, însă la Joker, acolo unde în urma tragerii de duminică, 6 aprilie, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 9,2 milioane lei, adică mai mult de două milioane euro. De asemenea, la jocul Noroc Plus, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 545.800 lei (peste 122.300 euro), la Loto 5 din 40, la categoria întâi, reportul are o valoare de peste 61.420 lei (peste 13.700 euro), iar la Super Noroc, reportul la categoria întâi este de 29.307 lei (peste 6.500 euro).Săptămâna aceasta, lozul în plic „Gărgărița Norocoasă” i-a adus unei jucătoare din județul Dolj un premiu în valoare de 50.000 lei.