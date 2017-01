Cum puteţi adopta un câine fără stăpân din Biobaza Constanţa

4

Arhitect de cotet

Tarabele cu inele din alpaca,tarabele cu ligheane,aprinzatoare de aragaz,lanterne,etc.,au intrat deja in peisajul urban.Bineinteles ca tarabele sunt pentru sarmani.Toaletele ecologice,adevarate bombe sanitare au ajuns mobilier stradal.Veceul taranului din fundul curtii face parte din arhitectura orasului.Sa nu uit de vaporase,de geamanduri din tabla ruginita sau de carma de vapor ingropata in marmura neagra,adevarate opere de arta urbana.De la garajul de cartier,garajul cu muraturi,varza acra,resturi de mobilier,ulei de motor,sobolani,purici am ajuns la cotetul de asociatie.Vin vremuri bune pentru arhitectii de cotete,pentru inspectorii de la Detectia Sanitar Urinara,si presedintii asociatiilor de locatari,s-a legalizat spaga de cotet.Imi imaginez ca arhitectii vor sari sa proiecteze cotetul anului 2020 sau cel mai frumos cotet de cartier.Vad cotete etajate,cotete cu balcon,caini cu tigara la balcon,pisici la parter,covorase la aerisire,sobolani in subsol.O echipa intreaga de la Inspectia in Cotete,verifica calitatea lucrarilor. Se vor destina loturi speciale pentru fermele de cartier,se vor face masuratori topografice. Inginerii proiectanti,arhitectii de cotete,au de lucru:proiecte,autorizatii cu spaga,schite,verificatori de proiecte,rezistenta la cutremure,dosare,etc.Vechile parcari de cartier au fost transformate in benzinarii,alte spatii de parcare au lacat pe ele,sunt parcari private.Au mai ramas cateva spatii verzi care vor trece in proprietatea fermelor de cartier.Despre mirosuri,zgomote,responsabilitati,curatenie, numarul maxim de animale,nu se pomeneste nimic.Observati ca autoritatile se spala pe maini in stilul lor caracteristic.Unii locatari sunt indreptatiti sa faca reclamatii.Pe alta parte fermierii de cartier vor spune ca au actele in regula.Circ la politie,plangeri la tribunal,mediatori de cartier,SMURD de caini,legi pesediste.