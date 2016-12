Cum putem salva un delfin eşuat pe plajă

Cum putem salva un delfin eșuat pe plajă

Chiar din prima zi a lunii septembrie, turiștii din Eforie alertau autoritățile că un delfin este eșuat în apele mării, aproape de mal.Specialiștii ONG Mare Nostrum au ajuns la fața locului, dar până la intervenția propriu-zisă, Marian Paiu, coordonatorul Programului de conservare a cetaceelor de la Mare Nostrum, a ținut legătura cu cei aflați în preajma delfinului, pentru a le oferi indicații cu privire la modul de acționare.Deși specialistul le-a explicat să îl țină la suprafață, să nu îl ducă în larg și, mai ales, să nu îl lege cu sfoară și să îl tragă de coadă, în cele din urmă, delfinul a decedat. Prezența emfizemului pulmonar este dovada faptului că, din cauza încercărilor repetate ale oamenilor de a-l întoarce în larg, fiind atât de slăbit, delfinul nu și-a mai putut asigura flotabilitatea,s-a înecat și în cele din urmă a murit.v v v„Delphinus delphis, delfinul comun, în mod particular, nu vine unde sunt oameni la mal, sub nicio formă, decât dacă este bolnav. În consecință, nu trebuie să facem, din prima, eforturi de a-l îndepărta, pentru că el, ma-mifer fiind, are nevoie să respire și este un comportament ancestral al cetaceelor de a eșua pe uscat, acolo unde pot să respire fără efort. Densitatea corpului la delfini este mai mare decât la oameni și nu plutesc, astfel că există pericolul de înec. Dacă întâlnim un delfin la mal, nu trebuie să ne repezim să-l împingem spre larg, mai ales cu metode barbare, gen tras cu funii de coadă, pentru că se îneacă, îi crește nivelul epuizării, iar prin manipulare de către om, animalul se sperie foarte tare. În consecință, ajuns la mal, trebuie lăsat acolo și chemați specialiștii, care să-l examineze și ei decid dacă acel delfin poate sau nu să fie dus înapoi, în larg”, a explicat dr. Adrian Bâlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța.În același context, specialiștii Mare Nostrum ne sfătuiesc ca, în cazul în care surprindem un delfin eșuat, să urmăm întocmai indicațiile primite prin telefon, până când echipa salvatoare ajunge la locul accidentului.„Informațiile transmise de oa-meni legate de eșuare trebuie să fie cât mai precise, fără supoziții, astfel încât să venim cât mai bine pregătiți, pentru că într-un fel se intervine în cazul unui exemplar juvenil, de mici dimensiuni și altfel în cazul unui adult de aproximativ doi metri”, spun reprezentanții ONG-ului.