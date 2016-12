Cum prindeţi bilete de tratament la staţiune, la preţ redus

1

Proiect

Descopera unul dintre cele mai bune modele de lucru! Acest anunt este pentru tine, doar daca te intereseaza un program cat se poate de flexibil, adica sa poti lucra de acasa (sau de oriunde doresti), cel mult 3-4 ore pe zi! Este vorba despre o oferta de lucru unica in momentul acesta in Romania. Oferta consta intr-un proiect care se afla acum in plina dezvoltare si care iti poate oferi OPORTUNITATEA de a caștiga (inca) o sursa de venit, care sa-ti asigure un trai cel puțin decent! Mai trebuie mentionat ca aceasta oferta va fi expusa pe o perioada foarte scurta de timp! De aceea, pentru acest proiect este nevoie de oameni hotarati, serioși si ambitiosi, care vor totodata sa devina INDEPENDENTI si LIBERI FINANCIAR! Cerinte necesare: 1. Sa detii un PC sau un laptop cu o conexiune la internet 2. Sa ai cunostiinte minime de operare a calculatorului si de navigare pe internet 3. Sa te inarmezi cu RABDARE si SERIOZITATE Studiile superioare si experienta de munca - NU SUNT NECESARE! Oferim pregatire si suport, până în punctul in care vei reusi sa te descurci pe cont propriu in aceasta activitate profesionala. Mai întai vei fi instruit, iar apoi vei putea incepe sa lucrezi, alături de noi ca si colaborator. PROGRAM: part-time sau full-time Acest proiect se desfasoara exclusiv online si momentan se afla la nivel național in prima faza. Intr-un timp foarte scurt, va trece în faza a doua, cand se va extinde la nivel global. Acest lucru va reprezenta un mare avantaj pentru cel care alege ACUM sa ia aceasta oferta in serios, fara ezitare! Plata castigurilor realizate este garantata prin contract legal. Vei primi mai multe detalii despre această oferta, după ce trimiti un mesaj cu subiectul ”VREAU DETALII” si cu un C.V. atasat la această adresă: office.visionproject@gmail.com