Cum poţi să devii din şomer, antreprenor de succes

Cum poți să devii din șomer, antreprenor de succes

Și-a pierdut locul de muncă în urmă cu așa de mulți ani, că nici nu își mai amintește. Este șomeră cu ștate vechi, pentru că nimeni nu vrea să angajeze o femeie trecută de prima tinerețe. Dar nu și-a pierdut speranța și, acum, are o afacere din care speră să se îmbogățească.Este vorba despre o femeie din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, care a crezut în șansa ei de a merge mai departe și care nu s-a descurajat nici când a pierdut mare parte din ceea ce investise deja.Reveica Agavriloaiei ar fi putut fi o simplă femeie de la țară, care muncește în propria gospodărie, fără un venit și fără perspective. Șansa ei a fost Proiectul „1”, care i-a permis să facă cursuri de limba engleză, informatică și dobândire de competențe de antreprenoriat. Așa i s-au deschis ochii că ar putea să aibă propria afacere cu albine și și-a construit un plan de afaceri.„Am lucrat ca lucrător comercial, apoi am rămas șomeră. La vârsta mea, este foarte greu să te mai angajezi. Apoi, de la Primărie am aflat că se fac cursuri de antreprenoriat și mi-am zis că, dacă tot nu îmi găsesc un job, să-mi deschid o afacere. Am învățat ce era de învățat, apoi am fost în Spania, în cadrul proiectului, și am văzut cum este să îți planifici și să îți construiești o afacere. Acum am o afacere cu albine. Am pornit cu doi stupi, am ajuns apoi la 12, dar anul acesta a fost mai greu și mi-au căzut șase. Nu disper însă, visez să am o stupină foarte mare și, pe viitor, chiar o asociație prin care să colectez și să vând mierea pe internet. Mai este nevoie de mulți bani de investit, dar știu că trebuie să merg etapă cu etapă. Am un calculator foarte vechi, pe care l-am făcut pentru fiica mea, din componente vechi. Ne mai trebuie și stupi. Dar ne vom descurca!”, a povestit Reveica.Un proiect pentru șomerii de la țarăFemeia este numai una din cele câteva sute de persoane care au beneficiat de cursurile organizate în cadrul Proiectului „1”, finanțat cu fonduri europene. Acesta a avut ca scop pregătirea șomerilor din mediul rural și facilitarea lor pe piața muncii. Timp de doi ani, 249 de persoane din mediul rural au participat, gratuit, la cursurile de formare profesională și peste 600 au primit consultanță pentru începerea unei afaceri.„Beneficiarii nu au primit doar o diplomă și atât, ei au fost ajutați, consiliați și sprijiniți în a-și găsi un loc de muncă sau a elabora planul de afaceri. Deja 12 persoane s-au angajat, altele sunt în discuții și multe și-au construit planuri de afaceri pe care le vor dezvolta în continuare, cu șanse mari de reușită!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ana Maria Răducu, mana-gerul de proiect.Sprijin pentru micii antreprenoriTrei planuri de afaceri au fost deja premiate, în cursul zilei de ieri, cu câte 2.000, 1.500, respectiv 1.000 de lei, pentru a-i ajuta pe antreprenori să le pună în practică. Printre ele, s-a aflat planul „Albinuța veselă”, a Reveicăi Agavriloaie. Un premiu de încurajare a primit și Lidia Ioana Vișan, de 22 de ani, șomer absolvent al Facultății de Informatică.„Este foarte greu să intri în domeniul programării, pentru că se caută cei mai buni dintre cei buni, iar aici, în Constanța, locurile sunt foarte puține. De aceea, vreau să îmi des-chid o firmă pe domeniul meu, care să facă programe web pentru dezvoltarea de site-uri pentru firme. Am pus planul pe hârtie și cred că pot reuși!”, ni s-a confesat și Lidia.