Cum poţi să cumperi de la stat un an de pensie anticipată

Cum poți să cumperi de la stat un an de pensie anticipată

Mulți constănțeni aleg, din diferite motive, să se retragă mai devreme din câmpul muncii, să se pensioneze anticipat, chiar dacă nu primesc drepturile bănești întregi.Însă, conform legii, pentru a se putea pensiona înainte de împlinirea limitei de vârstă, persoana respectivă trebuie să îndeplinească mai multe condiții.Astfel, au dreptul să ceară pensionarea anticipată cei care au depășit stadiul complet de cotizare cu cel puțin zece ani și mai au cel mult cinci ani până la împlinirea vârstei standard de pensionare.Există situații în care multora le lipsesc numai câteva luni sau un an pentru a putea renunța la salariu și a primi anticipat pensia. Este și cazul Ionicăi Mirea, din Constanța, care vrea să se pensioneze, dar mai are șase ani până când atinge limita de vârstă. „Am împlinit 59 de ani și doresc să mă pensionez anticipat. Vreau să plec la fiica mea, care locuiește în străinătate. Am aflat că există o posibilitate legală de a mi se aproba dosarul de pensie anticipată, chiar dacă abia în 2021 voi atinge limita de vârstă. Se pare că pot să plătesc un an și apoi se consideră că am dreptul”, spune femeia.Practic, asiguratul poate să își cum-pere de la stat un an de pensie antici-pată. „Sistemul public de pensii, astfel cum este acesta reglementat prin Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, permite asigurarea facultativă în vederea completării stagiului de cotizare și a venitului asigurat, însă permite și cumpărarea în avans a stagiului de cotizare. Astfel, conform acestor prevederi legale, plata contribuției de asigurări sociale se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni”, explică reprezen-tanții Casei Naționale de Pensii.222,3 lei, contribuția minimă la pensieContribuția minimă la pensie, de anul acesta, pentru cei care au contract cu Casa de Pensii este de 222,3 lei pe lună. Procentul de CAS la care se fac toate calculele a scăzut față de anul trecut de la 31,3 la sută (20,8 la sută cât reprezenta contribuția angaja-torului și 10,5 la sută - contribuția angajatului la CAS), la 26,3 la sută anul acesta. S-a redus procentul care se aplică la salariu la 26,3 la sută, pentru că au scăzut contribuțiile angajatorului la CAS cu cinci puncte procentuale. Așadar, procentul de 26,3 la sută se aplică unei cote de 35 la sută din salariul mediu brut de 2.415 lei, iar o persoană care vrea să fie asigurată și care încheie un contract cu Casa de Pensii va plăti lunar minimum 222,3 lei. Cei care doresc să cumpere cele 12 luni pentru a se putea pensiona anticipat trebuie să plătească 2.2230 de lei.Ce acte vă trebuie„Persoanele care doresc să se pensioneze anticipat își pot depune dosarul atunci când se încadrează și pot să muncească în continuare. Pensia anticipată va intra în plată abia atunci când se va întrerupe activitatea și persoana respectivă nu va mai avea venituri salariale”, a precizat, Kristina Mutiș, purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Constanța. Dosarul pe care îl depuneți la ghișeele CJP trebuie să conțină cererea pentru înscrierea la pensie anticipată parțială, carnetul de muncă (original și copie), carnetul de asigurări sociale (original și copie), alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă, adeverința privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv sau individual de muncă pentru perioada 1 aprilie 1992 - 1 aprilie 2001, adeverința privind condițiile de muncă speciale și/sau deosebite, dovada certificării stagiului de cotizare, adeverința din care să rezulte data încetării calității de asigurat și alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.