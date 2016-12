Cum poţi pleca la tratament balnear la preţ redus

Cum poți pleca la tratament balnear la preț redus

Peste 490 de bilete la tratament balnear sunt disponibile în luna septembrie pentru pensionarii și asigurații constănțeni. Aceștia pot petrece 12 până la 18 zile într-o stațiune renumită din țară, la prețuri convenabile, adaptate veniturilor lor. Trebuie doar să întrunească punctajul de acordare și să nu mai fi beneficiat anul acesta de un alt bilet prin Casa de Pensii.Amara, Bușteni, Căciulata, Călimănești, Covasna, Băile Felix, Geoagiu Băi, Govora, Băile Herculane, Moneasa, Olănești, Pucioasa, Sărata Monteoru, Sângeorz Băi, Slănic Moldova, Slănic Prahova, Sovata, Tușnad, Vatra Dornei, Voineasa, toate aceste stațiuni îi așteaptă pe pensionari la relaxare și tratament. Prețul maxim al unui bilet de tratament balnear este, pentru unitățile clasificate la categoria două stele, 1.482 de lei și pentru cele de trei sau patru stele - 1.536 de lei. Însă pensionarii le pot cumpăra cu jumătate din pensia pe o lună, iar asigurații cu venituri mici achită numai jumătate din bilet."Pentru luna septembrie, avem aprobate 495 de bilete de tratament. Dintre acestea, 59 sunt gratuități, pentru persoanele invalide și cele beneficiare ale Legii nr. 189 și ale Decretului nr. 118. Va fi o singură plecare, în 15 - 16 septembrie", a declarat, pentru "Cuget Liber" directorul Casei Județene de Pensii Constanța, Cristina Samoilă. Cine beneficiază de bilete de tratamentPot beneficia de tratament balnear, în condițiile legii, persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, asigurat al sistemului public de pensii, precum și beneficiarii unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear. În perioada unui an calendaristic, o persoană poate beneficia de un singur bilet. Durata tratamentului balnear este de 12 - 18 zile.Pensionarii care nu au gratuitate trebuie să suporte o contribuție bănească, dar nu mai mare de jumătate din pensia pe luna anterioară cumpărării biletului. Criterii specifice: tipul și valoarea pensiei Pentru acordarea biletelor, există și câteva criterii specifice, cum ar fi acela dacă persoana respectivă a mai beneficiat de bilet în ultimii doi ani sau dacă beneficiază de pensie de invaliditate, de limită de vârstă sau anticipată. În plus, se punctează și cuantumul pensiei, astfel încât persoanele care au pensia sub 400 de lei primesc punctajul maxim, iar cei între 401 și 800 de lei primesc mai puțin cu două puncte. Cât costă un bilet În cazul pensionarilor din cadrul sistemului public de pensii, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total net cuvenit al drepturilor de pensie, din luna anterioară celei în care se efectuează repartiția. Pentru asigurații al căror câștig salarial brut, soldă burtă sau venit brut realizat lunar este mai mic sau egal cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat și aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul curent, cuantumul contribuției individuale este de 50% din prețul biletului de tratament balnear.Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri.