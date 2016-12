Cum poţi lua concediu de creşterea copilului, în locul soţiei

Cum poți lua concediu de creșterea copilului, în locul soției

Din ce în ce mai mulți tați aleg să se implice activ în creșterea și educația copilului și își iau concediu de paternitate. Unii optează să stea acasă toată perioada concediului legal, alții doar câteva luni, făcând schimb cu soția. De altfel, din martie 2012, Ministerul Muncii a introdus o lege prin care atât mama, cât și tatăl trebuie să aibă grijă, cel puțin o lună, de bebelușul lor. Dintr-un total de 12 luni de concediu, un părinte va sta acasă 11 luni și celălalt cel puțin o lună. Directiva europeană se aplică în cazul tuturor bebelușilor născuți după 1 martie 2012. Practic, din concediul de un an pe care fiecare părinte are dreptul să-l ia pentru creșterea copilului, cel puțin o lună va reveni celuilalt. Altfel spus, viitoarea mămică optează pentru concediu de maternitate, pe parcursul acelui an și tatăl va fi obligat să stea cu micuțul cel puțin o lună, și invers. Indemnizația o va primi doar cel care va sta acasă cu nou-născutul și va reprezenta, conform legislației actuale, 75% din media veniturilor nete, realizate în ultimul an. Aceasta nu poate fi mai mică de 600 de lei și nu poate depăși 3.400 de lei. Ce documente sunt necesareDacă doriți să stați acasă cu bebelușul aveți la dispoziție 42 de zile, de la data nașterii copilului, pentru a depune cererea pentru indemnizația de creștere a copilului. Cererea se depune la Primăria Constanța sau la Agenția Județeană pentru Prestații Sociale (dacă nu este vorba de creșterea primului copil). Dosarul trebuie să conțină numele și prenumele, codul numeric personal, adresa (atât a persoanei beneficiare, cât și a copilului pentru care se primește indemnizația), însoțită de documentele doveditoare privind veniturile realizate și contribuțiile la stat în ultimele 12 luni.Concediu în loc de șomajTatăl poate intra în concediu de creștere a copilului abia după 42 de zile de la naștere, deoarece primele 42 de zile sunt dedicate mamei, pentru a se putea recupera după naștere. O altă situație este aceea în care mama nu este asigurată în sistemul public, iar astfel nu poate beneficia de niciun fel de indemnizație sau concediu de maternitate. În acest caz, tații trebuie să depună cerere pentru indemnizație imediat după nașterea copilului și intră automat în concediu.Legislația interzice angajatorilor ca, în perioada în care tăticul este în concediu de paternitate, să i se desfacă contractul de muncă. De asemenea, puteți alege varianta concediului de creșterea copilului dacă sunteți în situație de șomaj.