Cum poţi deveni părintele adoptiv al unui delfin din Marea Neagră!

Campanie națională

Cum poți deveni părintele adoptiv al unui delfin din Marea Neagră!

În contextul în care, în ultimii ani, din ce în ce mai mulți delfini eșuează pe litoralul românesc din cauza plaselor de pescuit abandonate în mare, dar și a poluării excesive, Organizația Neguvernamentală Ecologistă Mare Nostrum vine în sprijinul îndrăgitelor mamifere marine și organizează, începând de astăzi și până la sfârșitul anului în curs, Campania națională „Adoptă un delfin”.Acțiunea inițiată de Mare Nostrum face parte dintr-un program mai amplu de salvare a cetaceelor din Marea Neagră și a fost prima dată lansată în 2012, bucurându-se de un real succes. Campania le oferă posibilitatea tuturor celor care iubesc delfinii, să-i adopte la distanță, cu o donație simbolică de 100 de lei pentru un an de zile sau 500 de lei pe viață, pentru persoanele fizice. Persoanele juridice pot adopta un delfin donând 500 lei pentru un an și 5.000 de lei pentru toată viața. În urma donației, părintele adoptiv va primi un certificat de adopție și va fi sprijini, astfel, reproducerea acestei specii aflate în dificultate.În anii precedenți 188 de delfini și-au găsit părinții adoptivi, 149 dintre ei pe un an de zile, iar 39 pe viață. Suma totală de 39.000 de lei a fost direcționată pentru achiziționarea a 24 de dispozitive acustice, pentru foto-identificarea delfinilor din apele litoralului românesc, dar și pentru creșterea numărului de intervenții rapide, ajungând aproape de 50 în anul 2013. Delfinii foto-identificați au fost incluși într-un catalog editat de Mare Nostrum, primind nume alese de părinții adoptivi, precum: Dolfi, Asi, Smiley, Hope, Coral sau Ciuci.„Din statisticile furnizate de Programul Monitorizarea și conservarea delfinilor de pe litoralul românesc al Mării Negre, pentru anul 2013, raport elaborat de ONG Mare Nostrum, numai anul trecut au fost înregistrate 65 de exemplare de cetacee eșuate la Marea Neagră. În 2012, numărul lor a fost aproape triplu - 177 de exemplare. De aceea, dorim să continuăm i în acest an, programele de conservare a delfinilor de pe coasta Mării Negre, prin obținerea de fonduri directe în acest scop. Anul trecut campania națională s-a bucurat de un real succes, iar în acest an ne-am propus, cu ajutorul dumneavoastră, să investim și mai mult în măsuri care să vizeze reducerea eșuărilor”, declară Mihaela Cândea, directorul executiv al Mare Nostrum.Donația se poate face direct la sediul ONG Mare Nostrum din Constanța, de pe bulevardul 1 Decembrie nr. 3, bl. F17, sc. A, ap. 3 sau prin virament bancar: ING Bank: RO61INGB000099992351287, Beneficiar: ONG Mare Nostrum, Cod fiscal 7015190, specificând: Donație campania „Adoptă un delfin”.