Cum pot scăpa datornicii la bănci de povara ratelor cu Legea insolvenţei

Cum pot scăpa datornicii la bănci de povara ratelor cu Legea insolvenței

Constănțenii cu datorii la bănci și care își plătesc din ce în ce mai greu ratele sau chiar nu le mai pot plăti deloc ar putea să beneficieze de Legea insolvenței pentru persoane fizice. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a publicat,pe site-ul instituției, normele metodologice pentru insolvența persoanei fizice. Legea va intra în vigoarepe data de 26 decembrie 2015.Astfel, o persoană fizică este considerată în stare de insolvență atunci când nu mai are bani pentru plata datoriilor scadente. Documentul legislativ are ca scop instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situației financiare a datornicilor persoane fizice, de bună-credință. Practic, debitorii care se arată dispuși să-și rezolve situația financiară vor primi o șansă de redresare prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor. Ei vor fi susținuți în negocierea sau renegocierea amiabilă a datoriei și în încheierea unui acord asupra planului de rambursare a sumei datorate.Legea mai are în vedere sprijinirea ieșirii din starea de insolvență a datornicului, inclusiv prin descărcarea de datorii într-un mod sistematic și rațional, astfel încât aces-ta să fie motivat să facă eforturi pentru a desfășura activități generatoare de venituri, să fie facilitată reinserția acestuia în câmpul muncii, conform cu nivelul de pregătire profesională și experiența acumulată.Mai mult decât atât, dacă sunt executări silite începute, acestea se suspendă odată cu declanșarea procedurii de insolvență. Se stopează acumularea de dobânzi și penalități pentru întârzierea la plată, toate creanțele devin lichide și exigibile și se asigură un echilibru între interesele datornicului, persoană fizică, și cele ale creditorilor.Atenție la cheltuielile „de lux“!Din păcate, legea nu este aplicabilă decât unei mici părți a miilor de constănțeni care figurează, la această oră, cu datorii la bănci. Practic, actul normativ este destinat clienților băncilor cu restanțe la credite de minimum 15.000 de lei, adică 3.500 de euro, mai exact echivalentul a 15 salarii minime pe economie, și o întârziere de cel puțin 90 de zile la plata ratelor. Însă, legea nu este aplicabilă persoanelor fizice care au fost concediate în ultimii doi ani din motive ce îi sunt imputabile sau care și-au dat demisia de la locul de muncă în ultimele șase luni anterior formulării cererii de deschidere a procedurii. De asemenea, nu se încadrează persoanele care, deși apte de muncă și fără un loc de muncă sau alte surse de venit, nu au făcut eforturi rezonabile pentru a-și găsi un job sau care au refuzat, în mod nejustificat, un job propus ori o altă activitatea aducătoare de venit. Nu primesc sprijin legal nici persoanele care au acumulat datorii noi, făcând cheltuieli de lux, care nu erau necesare, ci doar pentru plăcere, în timp ce știa sau ar fi trebuit să știe că sunt în stare de insolvență. Iar, dacă în ultimii trei ani anterior formulării cererii, ați făcut plăți preferențiale, care au contribuit în mod semnificativ la reducerea sumei disponibile pentru plata celorlalte datorii, sunteți, de asemenea, în risc de a nu putea intra în insolvență. Și nici cei care au transferat, în ultimii trei ani, bunuri sau valori din patrimoniul propriu în patrimoniul altei persoane fizice sau juridice, în timp ce știa sau ar fi trebuit să știe că, prin aceste transferuri, va ajunge în stare de insolvență, nu beneficiază de Legea insolvenței.