Cum pot găsi tinerii constănţeni un job în străinătate, rapid

Cum pot găsi tinerii constănțeni un job în străinătate, rapid

Tinerii care vor să plece la muncă în străinătate au o șansă în plus. Printr-un proiect european, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă scurtează drumul tinerilor către un job în țările din vestul Europei. Este vorba despre programul Your First Eures Job (YFEJ), care sprijină mobilitatea tinerilor cu vârste între 18 - 35 de ani în țările UE.ANOFM este co-aplicant, alături de serviciile publice de ocupare din Dane-marca, Finlanda, Slovenia, Portugalia și Insulele Azore, iar Suedia este aplicant principal. „Obiectivul general al proiectului este de a sprijini mobilitatea tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, de a asigura suport pentru găsirea unui loc de muncă, prin consiliere, mediere și serviciile de recrutare, folosind capacitatea rețelei serviciilor publice și a rețelei Eures, având ca rezultat concret plasarea a minimum 1.200 de tineri la nivel european, prin acordarea unui număr corespunzător de subvenții de mobilitate”, explică directorul AJOFM Constanța, Emilia Murineanu.Locurile de muncă vacante din toate statele UE, precum și din Norvegia și Islanda, pe care pot aplica cetățenii români și europeni, sunt afișate pe portalul Eures. De asemenea, tinerii pot contacta oricare din cele opt țări participante la proiectul YFEJ pentru a obține informații despre proiect și oportunitățile de angajare.Persoanele interesate se pot adresa consilierului Eures din cadrul AJOFM Constanța, Elena Pană, telefon 0241/481.553.